Justifica Morena abucheos a gobernadores

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Ante los constantes abucheos gobernadores de partidos diferentes a Morena en eventos con Andrés Manuel López Obrador, el coordinador de la bancada de Morena, diputado Mauricio Alberto Ruiz Olaes, los justificó y considera que son viables, “seguramente algo les ha de preocupar, pero no se puede atentar en contra de la libertad de expresión de la gente.

Indicó que en esos eventos la gente tiene su sentir y aprovecha el espacio para expresarlo.

Si algo ha distinguido a México es que somos un país que podeos decir lo que pensamos con respeto siempre a los funcionarios.

El tema aquí es que los funcionarios se puedan ganar al pueblo y logren la simpatía y aceptación que tiene el Presidente López Obrador.

Agregó que no se puede prohibir al pueblo que se manifieste, “si de por sí ya el tema de que no se puede manifestar, que no puede haber marchas, ya es ilegal, pues yo creo que ya cada vez más estamos reprimiendo a nuestro pueblo”.

Dijo que si esto se presentara en Querétaro estaría en contra de que se tratara de reprimir al pueblo, ya que tiene que haber libertad a la opinión pública de que la gente decida y exprese lo que considere que es correcto.

Cabe recordar que ante los reiterados abucheos de los que han sido objeto gobernadores de la oposición en eventos a los que asiste el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO), Alejandro Moreno, anunció que presentará un escrito formal para advertir a los líderes del Partido Morena que no van a seguir permitiendo que se continúe desacreditando a los mandatarios con su “vergonzoso radicalismo”.

