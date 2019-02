Blindan frontera con Guanajuato

POR LUIS MONTES DE OCA No ti cias Un reporte interestatal a las policías de Querétaro, activó el blindaje inmediato sobre la libre a Celaya a la altura del kilómetro 12+500, sin embargo, Noticias no pudo confirmar la especie, toda vez que en el lugar, no se observaba ningún movimiento que indicara que dos personas habían sido asesinadas.

Se conoció que el reporte indicaba que en un antro llamado Las Malcriadas, sobre el kilómetro 13 de la misma vialidad, se habría desatado una balacera, con saldo de dos personas muertas.

Las Malcriadas se indica se encuentra en el mismo lugar donde estaba La Cabaña, de triste recuerdo con al menos siete muertos, persecuciones y el aseguramiento del propietario en la comunidad de Lourdes, donde en aquella ocasión se dijo que portaba un millón de pesos.

Ayer el rumor fue intenso, hubo quien aseveró en Redes Sociales que la Policía de Guanajuato habría confirmado los decesos, sin embargo no hubo, hasta donde se conoce, una fuente oficial que lo confirmara.

Del lado de Querétaro se apostaron al menos una docena de patrullas tanto de la Policía Estatal, como de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Corregidora.

Las imágenes eran de los elementos con armas largas, la colocación de costalera como paredón o trinchera, la reducción a un carril de circulación y las torretas encendidas

