LLAMAS PUSO A SU NOMBRE LAS CUENTAS DE LA CTM : J. ARAUJO

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Jesús Llamas Contreras puso a su nombre las cuentas bancarias de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y ahora pretende apropiarse de 15 edificios de la organización sindical y de la representación de 30 mil trabajadores, denunció el actual secretario general de la institución, J.Cruz Araujo. Pero aclaró que no se podrá llevar a todos, pues depende de lo que decida cada uno de ellos.

“Él se va y se lleva los contratos que los empresarios quieran, porque hay empresarios que dicen `yo firmé con CTM, me quiero quedar con CTM, oye yo no me voy a ir a Morena, yo no soy de esa tendencia”.

El líder sindical recordó que hace 15 días hubo elecciones y las ganó, por lo cual ahora representa a 90 mil trabajadores, aunque esta cifra podría cambiar si algunos sindicatos deciden irse a la Catem.

“No se retiró, le ganamos las elecciones, entonces debe entregar en estos días, no quiere entregar, se quiere apoderar (…) está haciendo lo posible por quedarse con los edificios de la CTM, edificios que no son de él, esos los dejó Don Ezequiel Espinosa Mejía para la CTM, para los trabajadores”.

Cruz Araujo indicó que no nada más cuentan con su edificio central, sino que son alrededor de 15, los cuales se ubican en Huimilpan, El Marqués, Querétaro, Amealco y San Juan del Río.

“En la escritura pública está a nombre de estas instituciones, así claro está.

Es un terreno que Gobierno del Estado le dona a la federación de Trabajadores del Instituto de la CTM Querétaro”.

Respecto a las cuentas bancarias, indicó que se aprovechó de su nombramiento para ponerlas a su nombre.

“Él aprovechó muy bien lo que es la toma de nota y entonces las desincorporó y las ha puesto a su nombre las cuentas de la CTM”.

Y finalmente advirtió que o empieza a entregar todo dentro de 15 días o va a tener que entregar desde San José el Alto.

“Cruz Araujo no va a ir a cazar brujas, la CTM tiene organismo de vigilancia, de honor y justicia y tiene su cartera de Hacienda, le tendrán que entregar a los secretarios en turno la memoria histórica de 80 y tantos años, sino vendrán las demandas que se tengan que hacer por administración fraudulenta, etcétera”.

