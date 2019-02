En Querétaro se puede caminar tranquilamente y sin temor: Zapata

POR LETICIA JARAMILLO Noticias No nos carguen las ejecuciones que ocurren en otros estados en la estadística de Querétaro, pide el diputado Antonio Zapata Guerrero, quien sostuvo es temerario que personas que levantaron en el estado de Hidalgo quieran cargarlos a la estadística de Querétaro, sobre todo porque aquí todavía podemos caminar tranquilamente y sin temor Reconoce que en el ámbito nacional hay problemas graves y Querétaro es también parte del país; sin embargo, en este sexenio han ocurrido más muertes que en el mismo periodo del anterior y Querétaro se mantiene dentro de esa problemática en mejores condiciones, hay mejores oportunidades de trabajo, seguridad, espacios para la recreación y el tiempo libre.

A manera de ejemplo recordó que ha habido violencia y muertes en Guanajuato.

Pero “no nos pregunten a los queretanos o nos carguen en la estadística lo que sucede en Guanajuato, me parece temerario que personas que levantaron aparentemente en el estado de Hidalgo así lo declararon, que allá los ejecutan, así lo declara el sobreviviente, y aparentemente uno solo tenía reporte en Querétaro”.

Hay hechos que suceden en otros estados como el que ocurrió en Nopala, Hidalgo y no tienen por qué cargarlo en la estadística local.

¿Aunque sean queretanos los involucrados y muertos? –“No sé si sean queretanos, no está confirmado, pero igual si los hubiesen asesinado, hubiesen muerto en accidentes en Nuevo León o Tamaulipas, ¿los contarán en la estadística como un hecho sucedido en Querétaro? Me parece que es lamentable que haya sucedido esto, muy lamentable, pero me parece muy drástico, que consideremos que es un tema que afecta al estado”.

Comentarios

comments