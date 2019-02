Acusan de plagio a la diputada Abigail Arredondo

Noticias Mayra Alejandra Dávila Alvarado, representante del Colegio Queretano de Oratoria “Hablar para Crear”, lamentó que después de visitar a la diputada Abigail Arredondo Ramos para impulsar una Iniciativa de Ley sobre Violencia a las Mujeres, como sociedad civil y Frente Nacional que conoce la situación de las víctimas, la legisladora haya presentado dicha Iniciativa sin consultar, sin tomar en cuenta a las activistas que vienen trabajando el tema.

“Considero que nuestros representantes deben tener congruencia. Si representan a las mujeres, tendrían que trabajar con ellas”, y que haya reconocimiento a quienes ya tienen trabajo y acercarse a quienes ya conocen la problemática.

Sin embargo, hay incongruencia entre discurso y practica, insistió Dijo que la diputada Abigail también plagió la Iniciativa que presentó porque no se cita de donde la obtuvo, por reconocimiento y código de ética lo debió haber hecho; y es lamentable que no se haga este reconocimiento, sobre todo por solidaridad política y porque debiera haber un pacto político entre mujeres, en particular si se lleva la bandera política de la paridad de género.

La diputada Paloma Arce Islas expresó su beneplácito por las actividades que está encabezando este grupo de jóvenes. Afirmó que a la par hoy promovió la presentación de un libro, ya que en su consideración es importante la lectura: “Esto va en conjunto, porque para ser buen orador, hace falta leer; si no sabemos de lo que hablamos, no seremos buenos oradores. Por eso me interesa apoyar lo que llevarán a cabo”

