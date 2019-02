MATAN A EX COMANDANTE DE LA FGE

POR TANIA TALAVERA/ LUIS MONTES DE OCA No ti cias Un ex elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) ident i f i c ado como Juan “N” de aproximadamente 50 años de edad, quien era ex comandante del grupo antisecuestro, fue asesinado a tiros, ayer por la noche en las inmediaciones de su domicilio ubicado sobre la carretera estatal 400 a Huimilpan.

Fue justo en el kilómetro 17, en la comunidad de Lagunillas, en donde fue acribillado por un grupo armado, al momento que se encontraba en el exterior de domicilio así como de su negocio conocido como La Casa Azul.

Cuerpos de emergencias de la demarcación, fueron quienes se movilizaron al lugar, tras haber recibido la llamada de emergencias a través de la línea 911, por parte de familiares, sin embargo a su arribo, solo confirmaron la muerte de la persona, y dieron parte a las autoridades.

Al llegar elementos policiales, confirmaron que se trataba del ex elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE) Juan “N”, quien se habría retirado hace dos años, y de quien se desconoce si tendría alguna relación con algún grupo delictivo, o si se trató de alguna vieja rencilla.

La zona fue acordonada, y de igual forma fue cerrada la carretera estatal 400, para realizar las diligencias correspondientes por parte de las autoridades para posteriormente efectuar el levantamiento de los indicios y el cuerpo para posteriormente trasladarlo a la morgue en donde le practicarán la necropsia que marca la ley.

Cabe señalar, que a causa de este asesinato, las arterias que comunican a la carretera estatal 400 en dirección a la comunidad de Lagunillas, se colocaron retenes por parte de las autoridades.

