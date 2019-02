Incertidumbre en porcicultores ante recortes de apoyo federal

Noticias Existe incertidumbre entre los porcicultores a nivel nacional, ante los recortes del presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER antes SAGARPA), y debido a que aún no se cuenta con reglas de operación definidas de sus programas, coincidieron en señalar Alejandro Ugalde Tinoco, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) y Alejandro Ramírez González, Director General de la Confederación Nacional de Porcicultores (CNP).

Lo anterior, al asistir como invitados especiales al informe de la presidenta de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Querétaro, Marilú Abrego, quien también funge actualmente como vicepresidenta de la Confederación.

Ramírez González señaló que ya se reunieron con el titular de la SADER, Víctor Villalobos Arámbula, “pero nos preocupa que no hay reglas de operación todavía, no están definidos los programas y lo peor que dentro del presupuesto ganadero, se contempla apoyo a bovinos pero no a porcinos”.

Dijo que por ello acudirán también a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para buscar su apoyo, “ya en otras ocasiones hemos logrado ajustes al presupuesto y esperamos nuevamente poder incidir, ya que creemos se han tomado decisiones sin conocer la situación real del sector”.

Alejandro Ugalde comentó que en el estado se trabaja de la mano con el gobernador Francisco Domínguez para sacar adelante los programas que solventen las necesidades del sector ganadero, “existe la disposición del gobierno estatal y los municipios de pailar este recorte, aportando en algunos casos recursos de peso por peso, y la Ganadera también está dispuesta a seguir colaborando en ello”.

Marilú Abrego rindió su Informe Anual de Actividades, donde se destacó la necesidad de dar un nuevo impulso a la infraestructura con que cuenta la Asociación como el Obrador, el Banco de Semen y la farmacia en beneficio de los socios, al final, recibió un reconocimiento de la Asamblea y del Consejo Consultivo por su labor al frente de este organismo.

