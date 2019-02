CONSTITUCIÓN DE 1917 SIGUE VIGENTE: WOOLRICH

POR RUBÉN PACHECO Noticias Como invitado para dictar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Querétaro, el abogado Alberto Woolrich Ortiz destacó la importancia del combate a la corrupción para avanzar en la transformación del país.

Ante estudiantes, académicos y abogados destacó el papel de Querétaro en el ámbito de la legalidad del país, pues recordó que fue en este estado donde se promulgó la constitución de 1917.

Para el abogado, una clave de contención de la corrupción son los jueces y magistrados que emanan del ejercicio de la abogacía.

Aunque reconoció que es este sector el que también se ha prestado a la corrupción y con ello coadyuvar en la denigración del país y es que señaló, la soberanía del estado es la justicia.

“La justicia es el principal pilar de la soberanía del estado, si la justicia se prostituye, nuestro estado de derecho se vulnera, nuestra seguridad jurídica de pierde y eso no es justo”.

Wolrich Ortiz reconoció que el poder judicial, antes limpio de la corrupción, hoy se encuentra manchado por acciones que manchan su nombre.

“Cualquier fenómeno de corrupción es indignante, pero los fenómenos de corrupción en el ámbito de la procuración e impartición de justicia son deleznables”.

En ese sentido, puso de ejemplo pasajes que han manchado el poder judicial, como fue el caso de la venta de los exámenes de admisión para jueces, que fueron venidos por medio del Consejo de la Judicatura.

En estos casos, dijo que la justicia se vuelve incompetente porque en los puestos vitales para la impartición de justicia están quienes no cuentan con la capacidad, pues compraron el examen.

“Estamos indignados con lo que se ha vivido en la república y estamos indignados con la situación que se puede venir, en donde se sigue permitiendo tanta impunidad a la delincuencia”.

A fin de que el país pueda limpiarse de la corrupción, el abogado propuso el encarcelamiento de expresidentes de la república, pues –añadió es la única vía para dejar precedentes.

“Si la justicia no se respeta, si la justicia no brilla, México no va a brillar.

México va a seguir opacado por ese fenómeno de la corrupción que tanto nos ha dañado.

Adicionalmente, destacó que pese a las reformas a la Constitución política de 1917, ésta mantiene su vigencia.

“No obstante que ha sido muchas veces reformada, pero sigue vigente el espíritu del constituyente de Querétaro.

Sigue vigente en ese artículo 17 que nos señala que la justicia debe ser gratuita”.

