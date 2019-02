Llegan los primeros 28 autobuses rentados

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Ya llegaron los primeros 28 autobuses rentados para incluirse en el sistema de transporte público colectivo, informó el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien indicó que cuando lleguen los 200 nuevos, los rentados se retirarán del servicio.

“Yo le pedí a los concesionarios que hicieran un esfuerzo y en lugar de rentar 100, en lo que llegan cien nuevos, que se rentaran 120; ya empezaron a llegar, ya llegaron los primeros 28”.

El mandatario aclaró que estas nuevas unidades aún no están servicio, pues primero deben ser equipadas con todos los requerimientos del sistema Qrobus, pero en máximo tres semanas iniciarán operaciones.

“En cuanto estén listos, porque hay que equiparlos para el pase de la tarjeta, se los voy a dar a conocer, pero tienen un límite de un mes; mañana se cumpla una semana, así que les quedan tres semanas, un día”.

Domínguez Servién reiteró que para este año tienen que llegar 200 nuevas unidades, por lo cual se retirarán las 120 que lleguen en calidad de renta.

Respecto a la propuesta de que se cree una nueva Secretaría para ordenar la movilidad en el estado y en particular el transporte público, el mandatario recordó que todas as funciones de ley las tiene el Instituto Queretano del Transporte y, además no pretende generar más burocracia dentro del Estado, sin embargo, consideró importante revisar todos los puntos de movilidad.

“Yo no digo que no, que se discuta, que se analice, pero si yo lo que no quiero dentro del Gobierno es más burocracia, más oficinas, que se tenga que pagar a más personas por hacerse una Secretaría”.

Al cuestionarlo sobre si esta medida mejoraría la movilidad, indicó que no cree que sea así.

“No veo porque, porque todos los puntos de ley, tanto para transporte público, ya sea camiones, suburbanos y taxis, todo está bajo la ley y lo rige el Instituto Queretano del Transporte, no hay necesidad, desde mi punto de vista personal, de una Secretaría, pero hay que estar abiertos a las opiniones”

