Alex Toledo, sana corazones

Por Óscar Ángeles

En el marco de la cuarta edición de la feria del libro en San Juan del Río, el escritor Alex Toledo ofreció una charla para compartir el secreto y las virtudes de tener una relación sana, a la cual se puede llegar a través de la lectura de su libro “Se curan rotos, descosidos y deshilachados”.

El autor, también influencer y reconocido modelo de un prestigioso Gym, tiene una larga carrera como escritor, ya que aparte de compartir sus pensamientos y comentarios en redes sociales, lleva más de siete años escribiendo para blogs y revistas como Homosensual, sin embargo su sed por compartir con el mundo no termina ahí, es autor de dos libros infantiles “Indra, la princesa de fuego” y “Las aventuras de Nadia y Jonas”, dos títulos enfocados para los más pequeños llenos de fantasía y aventuras.

Toledo explica que la razón de su última obra fue para “poder acercar un tema tan poderoso como el amor, a un publico más exigente”.

En una charla que tuvo con esta casa editora, se extendió un poco más sobre el tema del amor y los corazones rotos.

“El amor es algo que nos pasa a todos” dijo, “pero no es lo mismo estar enmarado de un persona y querer compartir tu vida con él o ella a estar apegado a él o ella”. “Cambiar toda tu existencia por estar con esta persona, no es la manera sana de convivir, desde un inicio, desde el comienzo de su historia de amor, cuando se conocieron, eran dos entes perfectamente completos, no una mitad de una naranja, como la sociedad quiere que creas”, siguió, “es irreal las expectativas que nos ponemos cuando buscamos el amor, queremos encontrar a esa persona que nos complete o llene ese vacío que sentimos dentro; pero por muy trillado que suene, para poder comprender el amor, primero hay que amarse uno mismo” acotó.

Y así, bajo esta primicia Alex Toledo, fue armando textos que pronto se convertirían en su primer libro de auto ayuda. En él se podrán encontrar historias y casos que inspiraron el contenido del libro, personales y también unas otras que le sucedieron a un amigo, así se refirió de unas anécdotas que platicó en confianza.

Cuando se le interrogó sobre cómo paso de escribir textos en su redes sociales, convertirse en un influencer y terminar escribiendo un libro de auto ayuda, Alex compartió que desde muy pequeño había decidido que él deseaba escribir, y compartir con el público sus fantasías, sus sueños y sus más locas experiencias de vida, como lo hizo su autora favorita J.K. Rowlling, quien escribió la Saga de Harry Potter e inspiró a un joven Alex Toledo.

“Desde que terminé de leer el primer libro de Harry, supe que eso es lo que quería hacer en la vida, quería compartir con todos, un mundo de fantasía y lleno de aventuras”. Es por eso que sus dos primeros títulos publicados estuvieron enfocados en los niños.

¿Y por qué ahora un libro de auto ayuda?

“Desee publicar un libro para los traqueteados” dijo sonriente, “ya que como muchos, yo también me he enamorado, y he pasado por relaciones toxicas que me afectaron de manera muy personal”. “Y al darme cuenta que no había libros que dieran voz a los jóvenes y que se enfocaran en estos temas tan personales, decidí que yo quería ser esa voz y que sería yo quien ayudase a los jóvenes a salir de una relación enfermiza” enfatizó.

“Muchos de mis lectores y seguidores, que desde un principio me siguen y que con el paso del tiempo se han convertido en amigos, sugirieron que debería de publicar estas historias que yo contaba a través de mis redes y blogs”. “Y así con la ayuda de mi familia que es experta en la psicología, me eduque, me forme, me cultive y me certifiqué para manejar estos temas delicados; y poco a poco conforme iba desarrollando el contenido del libro me di cuenta que muchas cosas ya las tenía correctas, estaba certero en las opiniones que daba, pero gracias a los estudios pude darle la legitimidad requerida, con conceptos que más formales”.

Encausado por el amor, su principal objetivo ahorita es poder ayudar a estos “rotos, descosidos y deshilachados” salir adelante y sanar las heridas para permitirse amar nueva y correctamente, por que para Alex el amor es una energía pura y llena de luz, que debe usarse principalmente para hacer el bien.

De esta manera con su obra maestra se acerca a quién lo necesita o no cree que lo necesita, pero que posiblemente sí y con capitulo tras capitulo se dará cuenta que su corazón puede sanar.

