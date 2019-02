Ni la iglesia se salva

POR NICASIO MENDOZA No ti cias Los amantes de lo ajeno volvieron hacer de las suyas, ahora fue la iglesia de Loma Linda, en San Juan del Río, donde la obscuridad de la noche fue cómplice de los delincuentes.

Fue uno de los sacristanes quien por la mañana se percató de que la iglesia había sido blanco de los ladrones, pues había desaparecido el equipo de sonido, una guitarra, una impresora, una bocina preamplificada y el dinero de las alcancías, todo valuado por varios miles de pesos.

Debido al hecho, fueron avisados los agentes policiales que al llegar al lugar y realizar la revisión del área, se percataron que una ventana estaba dañada del vidrio y protección, presuntamente fue por donde entraron y salieron los ladrones, para después internarse en un lote baldío, evitando ser vistos por los habitantes.

Los afectados fueron orientados a poner su denuncia correspondiente en Fiscalía, en contra quienes resulten responsables.

Asimismo, los vecinos de la citada comunidad, hicieron mención que el delegado no hace nada al respecto, mientras que la comunidad sufre de robos y atracos de los que presuntamente el delegado no da parte a SSPM, y cuando lo hacen directo los comuneros en el 911 no les contestan, ante ello solicitan a las autoridades correspondientes tomar cartas en el asunto, para una mejor vigilancia policial.

