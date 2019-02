Exhortan a promover la educación de lengua de señas

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Luego que en sesión de Cabildo del Municipio de Querétaro se aprobara que tuvieran un intérprete de lenguas mexicanas, Claudia Varela Nájar, regidora del Municipio de Querétaro, emitió un exhorto para promover la educación de lengua de señas, reconocida desde el 10 de junio de 2005, y hacer de Querétaro un lugar más incluyente.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, detalló que Querétaro es el primer municipio del estado con esta modificación de tener un intérprete de señas mexicanas en Cabildo, y el segundo estado de la República mexicana.

Señaló que en Querétaro hay más de 14 mil personas con sordera.

En el 2010 el INEGI había señalado que había 182 mil personas con alguna discapacidad o problemas de lengua, pero esa cantidad ha aumentado en este 2019 en todos los estados, pero no hay una estadística real porque no se contabiliza la población como debe de ser.

Dijo que las causas de esta discapacidad son diversas, desde medicamentos, ruidos fuertes, herencia, genética.

En Cadereyta, por ejemplo, hay una familia en la que varias generaciones son sordas, quizá por las condiciones del lugar o por cuestión de genética.

Pero son cada vez más las causas.

La regidora señaló que se tiene que seguir trabajando para que las calles sean más accesibles para las personas que tienen alguna discapacidad, ya que recientemente caminando por la calle de Juárez se dieron cuenta que no se puede transitar y se ha tenido que parar el tráfico para que puedan pasar.

Se está trabajando con diversos organismos, con las instancias de movilidad, para permitir la accesibilidad y quitar los bordos que está en la subida de las rampas.

Es importante también promover más la educación y la cultura sobre la lengua de señas, tiene que ser obligatorio, ya que las personas que tienen estos problemas tienen capacidad de leer, porque no saben hablar, pero las señas sí las conocen.

A nivel mundial hay 400 millones de personas que se comunican con señas.

En esta rueda de prensa se conminó a los medios de comunicación a utilizar adecuadamente las palabras, ya que no es lenguaje de señas mexicanas, no son sordomudos, son personas sordas; y no es un lenguaje, estas personas usan lengua.

Decir lenguaje es rebajar el nivel en el que se encuentra la lengua.

Lenguaje es la capacidad innata con la que todos nacemos, lenguaje los delfines, los animales, un bebé cuando llora, pero la lengua está compuesta de signos lingüísticos, de gramática, de sintaxis, y se hereda de generación en generación, y es rica en cultura, el lenguaje no.

