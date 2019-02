ANUNCIA NAVA INVERSIÓN DE 120 MDP PARA EL CENTRO HISTÓRICO

Noticias Como parte del p r o g r a m a Alcalde en tu Calle, Luis Nava, presidente municipal de Querétaro, recorrió las calles de la colonia San Roque en la Delegación Centro Histórico, para platicar con la gente sobre sus inquietudes y necesidades, para posteriormente dirigirse al parque Alcanfores y convivir con los comités de colonos pertenecientes a esta Delegación.

“Yo soy el primero que sabe que no todo está bien, no podemos querer pensar que todo está bien y cerrarnos y pensar que quien diga lo contrario nos está criticando o es una persona con malas intenciones, no, nosotros somos los primeros que tenemos que reconocer que no todo está bien y hay muchas cosas que mejorar, bueno y cómo para eso estamos, por eso queremos escucharlos”, comentó Luis Nava.

Durante el recorrido, los colonos pidieron más seguridad, rehabilitar las calles en mal estado, en particular la calle Guadalupe Posadas; la renovación del parque Alcanfores, una intervención a la escuela Héroe de Nacozari y alumbrado público.

Luis Nava anunció a los vecinos que se invertirá lo necesario para atender la seguridad, la impermeabilización de la escuela Héroe de Nacozari, renovar la calle Guadalupe Posadas, además de una inversión de 7 millones de pesos para la primera etapa de la remodelación del parque Alcanfores, y dar solución al problema de alumbrado público.

“La Delegación del Centro Histórico es una prioridad y por eso estamos estableciendo en nuestro programa de obra… vamos a invertir más de 120 millones de pesos este año en obra pública para este año, es una cantidad que nunca antes se había invertido tan solo para una Delegación; entonces van a ser 25 millones para repavimentación, más 98 millones de obra social para las diferentes colonias” dijo ante los comités de colonos.

F inalmente, Luis Nava Invitó a los colonos a trabajar con el programa de Querétaro, Capital de la Paz, porque así todos nos involucraremos en el objetivo de tener una mejor calidad de vida.

