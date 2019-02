INTERPOL SE PRESENTARÁ EN QUERÉTARO

La segunda edición del festival Pulso GNP en Querétaro, será encabezada por la banda estadunidense Interpol, de Argentina tendrán a Los Auténticos Decadentes y tocará una de las bandas de rock más queridas en México, Caifanes.

Tras una venta previa el 1 de febrero sin revelar el cartel, la cual se agotó enseguida, este jueves 7 de febrero fue dado a conocer el line up oficial en el que también destacan la cantante chilena Mon Laferte y la banda australiana Wolfmother.

Al igual que el año pasado, el festival se realizará en el Antiguo Aeropuerto de Querétaro, en esta ocasión el 18 de mayo, para el cual la venta general de boletos será el viernes 8 de febrero, informó la página oficial del evento.

También forman parte del cartel: Barco, Bruno M a r t i n i , B u d a y a , C a m i l o Sépt imo, Centavrvs, C h a r l e s Ans, Izal, La Toma, Little Jesus, Los Blenders, y LNG SHT; así como Los Mesoneros, Mi Banda el Mexicano, Neptuna, RHYE, Silverio, Siddharta, S7N, White Lies, y el Rock en tu Idioma Sinfónico II.

Ademá s de música, también contará con gastronomía, ya que es una gran ventana de exposición para las artes, vinos y quesos famosos de la región; y con la Carpa Casa Comedy, con lo mejor del stand up; cuyos comediantes participantes se revelarán más adelante.

El arte del cartel oficial es creación del artista local Rodr igo Oñate, con o c i d o c o m o “Rocco”, proyectó la riqueza nacional de Querétaro al combinar elementos musicales con animales edénicos de la región del Bajío como el zorro colorado, la calandria tunera y el cacomixtle, para que la gente pueda sentirse identificada con el festival.

En 2018, el Pulso GNP se realizó el 2 de junio y contó con la participación de MGMT, Café Tacvba, Zoé, Jarabe de Palo, The Vaccines, La Gusana Ciega, The Horrors DJ Set, División Minúscula, Porter, Alemán, Caloncho, Technicolor Fabrics, Elsa y Elmar, CNVS y Vanavara.

Comentarios

comments