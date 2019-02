Aprueban diputados transmitir en redes sociales las sesiones del Congreso

POR LETICIA JARAMILLO Noticias La LIX Legislatura del Estado transmitirá las Sesiones de Pleno en vivo a través de las plataformas digitales, y en el 2020 las de las comisiones, tras la aprobación de la Iniciativa que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo en Sesión de la Comisión de Acceso a la Información y Rendición de Cuentas.

Las diputadas Leticia Rubio Montes, Beatriz Guadalupe Marmolejo Rojas y Paloma Arce Islas, integrantes de la comisión legislativa, aprobaron dicha Iniciativa con el propósito que las Sesiones Plenarias se transmitan por internet o utilizando plataformas informáticas como You Tube, Facebook o Twitter.

La Presidenta de la comisión, diputada Leticia Rubio Montes, explicó que esta iniciativa considera que la información pública no puede tener un carácter privado, el único límite admisible para acceder a ella es salvaguardar el interés público y la seguridad nacional, y debe prevalecer el principio de máxima publicidad donde impere la difusión y accesibilidad.

Refirió que el Congreso de la Unión, en ambas cámaras y varias Legislaturas del país, ya transmiten en tiempo real sus sesiones plenarias y la de sus órganos legislativos, y lo hacen desde su sitio por internet o por las redes sociales, dando con ello cumplimiento a la obligación de máxima publicidad a la información pública que se genera derivado del mandato constitucional.

El autor de la iniciativa, diputado Hugo Cabrera Ruiz, sostuvo que la LIX Legislatura está entrando al parlamento abierto, no solo por el acceso libre que pueden tener los queretanos a la Legislatura, sino a través de plataformas electrónicas de comunicación en donde el Congreso nunca más deberá cerrar el acceso para que todo ciudadano que quiera saber qué ocurre en la Legislatura lo pueda hacer.

SANCIONES MÁS SEVERAS A QUIEN NO SEA TRANSPARENTE La diputada Leticia Rubio dijo por otra parte que se trabaja en coordinación con Infoqro no sólo para endurecer las sanciones a quienes no cumplan con la transparencia, sino también para que todos los ayuntamientos y organismos autónomos del estado hagan pública la información como lo mandata la Constitución.

Recalcó que más allá de las multas que se apliquen debe ser compromiso de todos los entes públicos tener mayor transparencia, un gobierno abierto y un parlamento abierto, aunque aclaró que a este momento la Legislatura se encuentra en un 60 por ciento de cumplimiento en su página de internet

