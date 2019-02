Niega Celia Maya que terna para la SCJN esté manchada

POR DIEGO A. RIVERA Noticias La independencia es subjetiva y una decisión, por lo cual es absurdo que el proceso de selección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró la magistrada Celia Maya García, quien nuevamente es una de las candidatas en la terna presentada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Al cuestionarla sobre si haber sido candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afecta su independencia, indicó que en Querétaro no pueden tener duda de eso.

“La independencia es de la persona, es subjetiva, es una decisión, es tú manera de ser y yo creo que, por ejemplo, en Querétaro ustedes si me conocen, queretanas y queretanos me conocen y saben que siempre he sido independiente, que si alguien ha deslindado y ha puesto a su lugar en el Poder Ejecutivo cuando ha sido necesario, soy yo”.

Incluso al preguntar si el proceso estaba manchado por el hecho de que todas las candidatas tienen algún vínculo con el mandatario federal, indicó que no es un delito coincidir con esos ideales.

“¿Por qué se va a manchar? Eso es un absurdo, como dijo el presidente de México, no es un obstáculo, no es un impedimento y eso que dicen algunos que es un impedimento moral, pues no sé porque, que nos vayan explicando, el que yo tenga una ideología y el que yo haya pensado que un proyecto que quiere llevar adelante a México y cambiar el panorama nacional y que haya una justicia más distributiva, que abatir la pobreza, que abatir la corrupción y que prevalezca la justicia, pues no veo que sea un delito”.

