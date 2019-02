EL RECHAZO AL PROFETA DEL AMOR

PRISCILIANO HERNÁNDEZ CHÁVEZ, CORC.

Quizá no haya existido una tiempo en el cual la propia opinión se erigiera como absoluto, dando pie a lo que bien llamó el Papa Benedicto XVI “la dictadura del relativismo”, con las consecuencias fatales para la convivencia y el anhelo de comunión; en el mejor de los casos se daría una tolerancia desdibujada o una intolerancia agresiva.

En ambos casos se faltaría a la verdad y al amor.

En este “mare magnum” de opiniones, fácilmente se puede anegar la propia existencia individual.

En el fondo late el deseo de seguridad que busca el apoyarse en algo para seguir la peregrinación de la vida, a veces.

En parte aparece decolorda la postura de fondo de Descartes en el Discurso del Método, aunque habría que dar los pasos: “pienso luego existo”; es necesario pisar sobre tierra firme, lejos de toda duda, a partir de la cual abordará la idea y la realidad del Ser Perefectísimo, y por tanto, llegar a “algo más perfecto que yo mismo… ”; sólo desde este Ser se puede explicar la propia existencia: “ a lo que agregué que, -escribe Descartes, puesto que conocía algunas perfecciones que yo no tenía, no era yo el único existente.

” Por tanto, de la propia existencia contingente lo lleva a considerar a Dios ser perfectísimo.

Así de su idea de explicar su concepto de Dios y explicar su propia existencia, sobre el apoyo indubitable, de la idea clara y distinta, del “yo pienso, luego existo”.

Por supuesto que podemos leer pensadores que nos ayuden a encontrar tierra firme.

Con Platón: la verdadera realidad sólo puede ser contemplada por la inteligencia, piloto del alma; con Aristóteles, a Dios como causa de las causas, entendimiento del entendimiento: “el bien y la finalidad que mueven a actuar se cuentan entre las causas ( Metáfisica de Aristóteles, tr.

García Yebra, Gredos 1982).

San Agustín,-el gran buscador de Dios, entre otros párrafos tiene este extraordinario en su obra sobre la Trinidad (V,1,2): “A Dios lo hemos de concebir, si podemos y en la medida que podemos, como un ser: bueno sin calidad; grande sin cantidad; creador sin indigencia; presente sin ubicación; conteniéndolo todo sin revestimiento ninguno; omnipresente sin lugar; eterno sin tiempo; inmutable y autor de todos los cambios sin pasividad.

Quien así piense sobre Dios, aunque no llegue a conocer todos lo que él es, evitará pensar, con diligenciad piadosa, lo que no es”.

Así muchos grandes pensadores, antiguos, modernos y contemporáneos.

Santo Tomás sobre sale en todos ellos, y un largo etcétera.

Tenemos que “hacer el esfuerzo del concepto” como lo sugiere Hegel.

Pero ese camino no basta.

Si Dios nos ha salido al encuentro, hemos de valorar su Autorrevelación en la Historia, Cristo mismo, el Profeta rechazado en aquel tiempo y por muchos ahora, incluso que se dicen cristianos, que se quedan anclados en su conciencia adormecida, por las prácticas dominicales de culto o el comportamiento políticamente correcto, de espaldas a este Profeta de profetas, que cimbró la Historia, y cuyo mensaje pervive: Dios es Amor y Verdad, Benedicto XVI en Deus Cháritas est; el Nombre de Dios es la Misericordia, del Papa Francisco.

Al Profeta, – es Sacerdote y Víctima como Crucificado, anuncia y denuncia con acentos elocuentes de su pasión y de su muerte, que Dios es Amor.

Y desde Él la vida se pone en marcha, en aquellos que quieren ser su prolongación en el tiempo: anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, liberar a los oprimidos, dar la vista a los ciegos, proclamar el año de gracia del Señor (Cf Lc 4, 14-19), no con los puños y la ofensa.

San Pablo nos aclara en detalles, cómo tiene que ser el carisma profético de los discípulos y misioneros de este Profeta de Profetas, cuya vocación es la misión del amor: el amor es comprensivo, el amor es servicial, no tine envidia; el amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad.

El amor disculpa sin limites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites.

El amor dura por siempre…” (1Cor 13,4-13).

