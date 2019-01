NUEVO MERCADO DE EL TEPE

POR DIEGO A. RIVERA Noticias El gobernador Francisco Domínguez Servién encabezó la entrega del nuevo mercado del Tepe, en el cual se invirtieron 84 millones de pesos para que se convierta en un motor económico.

“Escuchando los alcances que ustedes querían de este mercado, con una inversión, en este caso municipal, de 84 millones de pesos (…) Hoy, el Tepe está listo para asumir lo que es, un motor económico del trabajo que hacen ustedes de lunes a domingo”.

Ahí recordó que en agosto pasado, entre las cenizas vio llanto y aunque intentó cambiar ese “llanto, esa frustración, por más palabras que yo les decía, la frustración no se las podía quitar, pero esa frustración entre todas y entre todos pudimos sacar adelante esto que fue una terrible adversidad y hoy el Tepe cuenta con mejores espacios, mejor planeados, muy seguros, ahora sí, y más amplios”.

“El 10 de agosto no hay que olvidarse. Tras ese suscitado incendio, donde vine como autoridad, como gobernador y como ciudadano, como me gusta me digan, Pancho Domínguez y vi a 264 familias derrotadas, dolidas, llorando evidentemente; ni siquiera podían entrar porque todavía había cenizas adentro y protección civil no permitía entrar”.

Ahí recordó que su compromiso fue entregar el mercado en diciembre, pero se entregó hasta fecha porque “se ampliaron las metas en acuerdo con ustedes y si se realizó en un tiempo record, en un poco más de cuatro meses que estuvieron con muchos contratiempos, pero siempre apoyados de ustedes los locatarios de todo el Tepe”.

Sumado a esto, recordó, se entregaron apoyos económicos basados únicamente en la palabra y gracias a eso, dijo, “les entregamos hasta el día de hoy 21 millones de pesos del programa que le denominamos Pase, por medio de la unión de locatarios y comerciantes, pero de locatarios levantamos un padrón porque tenían que vivir en lo que se terminaba el mercado”.

Durante su recorrido en agosto, recordó, también pusieron en marcha el programa Puedes, con una bolsa para el mercado de 1.5 millones de pesos con créditos a tasa cero, hasta por un monto de 70 mil pesos.

“Al día de hoy han calificado seis solicitudes de crédito y ya lleva un monto de 360 mil pesos que estamos a punto de entregarles”.

Domínguez Servién indicó que regresarán en máximo un mes para ver los locales llenos de vida y funcionando.

Sumado a esto, señaló, también han comenzado a atender las calles derruidas y llenas de baches y seguirán con la repavimentación de las distintas calles.

“Llevamos seis obras de mejoramiento, con una inversión extra de 28.

8 millones de pesos y en diversas calles, como la colonia Lindavista, San Roque, Alcanfores, El Cerrito, el Barrio la Trinidad”.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Romy Rojas Garrido agregó que durante el proceso de trabajo, la sinergia que se generó entre los involucrados dio como resultado una obra de calidad.

“Aprendimos a trabajar verdaderamente en equipo, sociedad civil, gobierno municipal y gobierno estatal; nos unimos con un solo objetivo en mente restituir el barrio de El Tepetate y a sus comerciantes, con un nuevo y mejor mercado”.

El presidente municipal, Luis Bernardo Nava indicó que el nuevo mercado cuenta con la construcción de 121 locales comerciales y 53 de comida rápida, sanitarios, oficina administrativa, capilla, escaleras, rampa, andén de carga y descarga, contenedor de basura, medidores para CEA y CFE, explanada con cubierta para el tianguis y un salón de usos múltiples.

“Y de una vez les digo, vamos a seguir aquí y para muestra vamos a seguir con las obras de rehabilitación de drenaje, las calles, todas las calles y no nos vamos a ir hasta que terminemos con todas las calles para que queden perfectamente, ese compromiso tenemos con ustedes, pero además con todos los locatarios vamos a lanzar el peso a peso que nos comprometimos con todos ustedes, al doble como quedamos”.

