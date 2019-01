VESTIR AL NIÑO DIOS

POR JAHAIRA LARA FOTO SIXTO PICONES Noticias La tradición ha perdurado por casi cuatro décadas, desde que María del Tránsito López se instaló en el Mercado de la Cruz para vender los diferentes atuendos para el Niño Dios que fabricaba en la máquina de coser que tenía que en su casa.

Hoy son sus hijas quienes recuerdan las enseñanzas de su madre, las cuales, por más de 30 años han sido la base para consolidar una fuente de ingresos, no sólo con esfuerzo, sino con el amor que les nace de llevar a sus clientes las vestimentas con las que presentarán su Niño Dios el próximo 02 de febrero ante la iglesia.

Así lo cuenta la señora Irma, quien ha dedicado más de la mitad de sus 65 años de edad a seguir con el oficio que su madre le enseñó y que ahora comparte con una de sus hijas, pues – dijo- es una tradición que en Querétaro y en su familia no se debe perder.

“Mi mamá fue la primera que empezó a vender los vestidos para los Niño Dios en el Mercado de la Cruz, desde que fue inaugurado; ella me enseñó cómo se hacían los vestidos, cómo se vestían los niños y hasta la fecha sigo la tradición”.

Aunque a nivel nacional se ha dado a conocer atuendos temáticos para las figuras religiosas relacionados con el tema del huachicol o la migración, Irma considera que en Querétaro las costumbres de la gente son más arraigadas y son muy raras las peticiones fuera de la oferta común de estas ropas.

Los atuendos más solicitados por la gente y que también año con año son los más vendidos, precisa, son los de San Judas Tadeo, Sagrado Corazón, San Francisco de Asís, Niño Dios del Trabajo y para el Santo Niño de las Palomas; así como los ropones blancos.

Lo que más le apasiona a Irma de su trabajo, es escuchar las historias de sus clientas sobre el niño dios que resguardan, pues dijo, algunas son muy conmovedoras; como la de aquella señora que llegó un día de enero a su puesto con una caja de cartón en mano y una lagrima en la mejilla, sin dinero para vestir a su Niño y con la fe de encontrar una persona con el corazón para ayudarla.

“Todos los niñitos tienen historia, tengo una clienta que llegó llorando con su niño en una caja de zapatos que quería vestir a su niño, pero no tenía dinero; me contaba que se lo había encontrado en la basura y me había cambiado la vida, yo se lo vestí sin cobrarle en ese momento y ahora es mi clienta frecuente (…) Me encanta lo que hago y lo hago con amor para el Niño Dios”, dijo.Los vestidos que por más de 30 años ha diseñado la Sra. Irma son a medida y accesibles para todas las personas que buscan una opción para estas fechas en que llevan a bendecirlos a las iglesias, pues el más caro – compartió- es de 350 pesos.

