Marco legal dificulta el desalojo de delincuentes

POR RUBÉN PACHECO Noticias El secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), Juan Luis Ferrusca Ortiz, aclaró que los uniformados sólo podrán intervenir en las casas de Hacienda Santa Rosa cuando se encuentre en flagrancia a los delincuentes.

“Como comentaba, los mismos vecinos me dicen que no hay una habitación de manera permanente, sino que son utilizadas de manera temporal o transitoria, es decir no hay alguien que vive de manera permanente, sino que las utilizan para pernoctar uno o dos días e ingresan con unos bienes que creen ellos que no son de su propiedad”.

Esto porque el secretario se comprometió con los habitantes de esa zona a intervenir las viviendas abandonadas, sin embargo la ley impide a la policía realizar este tipo de operativos.

“No tienen una habitación o una residencia permanente y creen ellos que no son de su propiedad, precisamente porque no tienen una habitación o una residencia en ese lugar y que no los identifican como propietarios, luego entonces si estamos en ese supuesto podríamos actuar en flagrancia y poder realizar detenciones”.

De acuerdo con el funcionario, si se trata de una persecución en flagrancia los elementos de la SSPMQ podrían ingresar a las viviendas y con ese motivo realizar el desmantelamiento de las viviendas que los delincuentes usan como refugio.

En el caso de las denuncias donde no hay flagrancia, la dependencia daría cuenta a la fiscalía para poder generar las órdenes judiciales y así ingresar a los domicilios.

“Ahorita nos están refiriendo precisamente esta problemática, nosotros estaremos atentos a lo que sea de competencia nuestra y lo que no lo derivaremos a las autoridades y solicitaremos la coordinación de las autoridades que sean competentes para poder echar a andar acciones reales”.

Y es que una de las problemáticas para las dependencias de seguridad es que nadie cuenta con un padrón de casas deshabitadas, aunque sólo los vecinos hacen referencias de dónde se ubican los delincuentes.

Comentarios

comments