ATIENDEN HACIENDA SANTA ROSA

Como previamente lo había anunciado, el p r e s i d e n t e municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero, realizó un recorrido por el Fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, en el cual centenares de personas fueron defraudadas por la constructora Homex y por este motivo no cuentan con los servicios básicos.

Desde las 10 de la mañana el alcalde, secretarios y regidores se dieron cita en esta zona, donde los vecinos fueron enérgicos en la exigencia de seguridad y agua potable.

Los centenares de habitantes exigieron a los funcionarios que esta vez no sean sólo promesas, sino que se actúe de manera efectiva en uno de los temas más sentidos: el agua y la seguridad.

Como medida temporal el presidente se comprometió a enviar pipas de manera diaria, a fin de que los habitantes no gasten en ello.

Dijo que estos camiones tendrán una lona con los emblemas municipales para que sean distinguidas por los habitantes.

Precisó que el tanque de agua ubicado en la parte alta del fraccionamiento será rehabilitado para que su funcionamiento sea efectivo y abaratar los costos, en tanto se rehabilitan las tuberías.

“Lo que vamos a hacer, y va a tomar todavía más tiempo, es rehabilitar toda la infraestructura de agua; toda la ductería, que eso hay que revisar en dónde están las fugas, dónde están azolvadas.

Hay que limpiarlas y las que no existen hay que llevarlas a cabo”.

Y es que hasta hace unos días, antes de la intervención del municipio, el llenado de tinacos costaba un aproximado de 100 pesos por cada uno, lo cual generaba altos costos a los vecinos.

En su intervención, el titular de Servicios Públicos Municipales, Enrique Correa Sada, señaló que para mitigar los costos a los habitantes se inició un plan emergente de entrega de agua por medio de pipas.

“El agua que llevan y para lo que son usadas es para transportar agua potable.

Pueden confiar que es agua que pueden consumir, apta para consumo humano.

Ya tenemos ahorita dos pipas trabajando aquí, sin embargo la logística ha sido difícil porque el llenar los tinacos en los techos hace que sea un proceso más complejo”.

Cabe recordar que en Hacienda Santa Rosa no cuentan con agua potable desde hace unos tres años, lo cual ha generado el abandono de viviendas y con ello se ha convertido en un nicho para la delincuencia e inseguridad de los habitantes.

Es por ello que el titular de la SSPMQ, Juan Luis Ferrusca Ortiz, detalló los operativos a implementar en las viviendas abandonadas y que han servido para albergar a delincuentes.

“Se meten a las casas continuas porque están solas, pero en este caso nosotros no podemos hacer nada porque están adentro.

Cuando nosotros llamamos a las autoridades sí llegan, porque sí han llegado, no digo que no; sin embargo nos comentan que mientras estén dentro de una casa habitación no pueden hacer nada.

Esa es nuestra inquietud”, comentó una de las vecinas.

Se trata, dijo el secretario, de limpiar las viviendas abandonadas que han sido ocupadas por delincuentes que vienen de paso de otros estados, para lo cual todas serán desalojadas.

“Para ello necesitamos de la ayuda de todos ustedes, que nos puedan señalar quienes son esas personas porque como ustedes saben no hay padrones.

Hay casas deshabitadas, entonces ayúdenos y nosotros podemos hacer mejor nuestro trabajo todavía”.

Y es que una de las quejas de los habitantes es que los retenes en la entrada al fraccionamiento sólo han servido para incitar la corrupción.

Esto porque los vecinos aseguraron que los oficiales sólo se dedican a amargar con infracciones.

Para ello la respuesta del funcionario fue que los vecinos deben denunciar: “si ustedes me dicen quiénes, los corro en ese momento, pero díganme quiénes”.

