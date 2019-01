SENADORES DEL PRI LLEVAN A CABO SEGUNDA REUNIÓN PLENARIA EN SJR

POR JAHAIRA LARA Noticias El Grupo Parlamentario del P a r t i d o Re v o l u c i o n a r i o Institucional (PRI) dio inicio a su Segunda Reunión Plenaria la tarde de ayer en el municipio de San Juan del Río, en la cual se determinaran los temas que abordarán en el Senado de la República como parte de la agenda legislativa.

En la inauguración, los senadores priistas adelantaron que se pondrá sobre la mesa los retos y agenda en materia energética, la reforma educativa, la revocación del mandato, la creación de la Guardia Nacional, así como la problemática laboral en el país.

Durante su intervención, el coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que como oposición se buscará encontrar en el debate y los acuerdos, el equilibrio que necesita el país; así como hacer los señalamientos cuando las decisiones del gobierno federal no aportan.

En este sentido, precisó que hay temas donde se puede modificar y adherir algunos planteamientos que se han observado, y que permitan caminar mejor las propuestas de la administración.

“Hay cosas que queremos que se modifiquen y adherir planteamientos que el grupo parlamentario tiene que hacer para hacer caminar mejor las cosas, no nos oponemos a lo que requiere el país.

Hemos estado en la oposición y ofrecemos la mano para encontrar en el debate y acuerdos, los equilibrios que necesita el país; no nos oponemos, pero no podemos quedarnos callados cuando se toman decisiones que no aportan al país”.

Por su parte la senadora, Claudia Ruiz Massieu, señaló que el Grupo Parlamentario del PRI es una oposición firme, con alta capacidad técnica y política; por lo que los trabajos que se realicen en la Cámara Alta, dijo, los fortalecerán como un referente.

“Las senadoras y senadores del PRI analizaremos con minuciosidad los proyectos de dictamen e iniciativas, el grupo al concluir el segundo periodo será reconocido como la oposición más firme dentro del Senado”, puntualizó.

