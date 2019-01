Sin acercamiento para convertir a SRJ en municipio: delegado

POR RUBÉN PACHECO Noticias El delegado municipal de Santa Rosa Jáuregui, Leobardo Pérez Santana, aseguró que ninguno de los habitantes se ha acercado a la dependencia para manifestar su intención de hacer de ese lugar un municipio.

Esto porque en la Legislatura local hay una iniciativa ciudadana respaldada por diputados de Morena, en la cual se plantea que Santa Rosa pueda ser un municipio al contar con las condiciones necesarias para ello.

Asimismo, en semanas anteriores un grupo de ciudadanos inició la recolección de firmas para respaldar la petición, sin que los resultados se den a conocer todavía.

“De inicio no me han comentado, sí he tenido acercamiento con las personas, principalmente con Lauro Jiménez, pero más bien hemos platicado sobre las actividades culturales que son importantes en Santa Rosa”.

De acuerdo con el funcionario, al tratarse de un proceso legislativo los interesados no han tenido el acercamiento, aunque dijo que de manera personal no ha recibido alguna solicitud o inquietud de ese tipo.

Respecto de la solvencia presupuestal de Santa Rosa para buscar la autonomía, Pérez Santana -dijo desconocer la situación y si se cuenta con algún estudio para avalar estos dichos.

Aunque señaló que para trabajar como delegación sí existe suficiente presupuesto.

“Hay un presupuesto que se genera de manera anual para la obra pública… tenemos que tomar en cuenta muchas cuestiones, hay muchas obras que hacen falta, muchas son rurales, también hay obras de infraestructura básica que necesitan rehabilitación y existe la capacidad municipal de atenderlas”.

Comentarios

comments