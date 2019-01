EXHORTAN A MUNICIPIOS A EMITIR REGLAMENTOS DE TURISMO

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Los diputados que integran la Comisión de Turismo de la LIX Legislatura del estado, aprobaron un exhorto a ocho municipios del estado a emitir los Reglamentos de Turismo que por ley están obligados, ya que la falta de estas herramientas normativas impiden un mayor y mejor desarrollo para sus potenciales turísticos, expresó la presidenta de la Comisión, María Guadalupe Cárdenas Molina.

En sesión de la Comisión legislativa los diputados Guadalupe Cárdenas, Karina Careaga y Ricardo Caballero avalaron el proyecto de dictamen de la Iniciativa de Acuerdo por el que la LIX Legislatura del estado de Querétaro exhorta a los municipios de El Marqués, Huimilpan, San Juan del Río, Ezequiel Montes, Tolimán, Peñamiller, San Joaquín y Landa de Matamoros a emitir dichos reglamentos.

La diputada Cárdenas Molina expresó que además de incumplir con una obligación legal, no tener el reglamento implica que no cuentan con herramientas normativas para impulsar el desarrollo del turismo en sus demarcaciones, lo cual es un gran reto para una entidad como Querétaro que no tiene playa.

“Para nadie resulta desconocido que la situación actual en materia de turismo a nivel federal representa un reto para las administraciones estatales y municipales, pues la falta de recursos que en los años anteriores se contaba con ellos a través del Prodermagico (Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos), genera incertidumbre para los destinos turísticos del país”, añadió.

Guadalupe Cárdenas Molina indicó que ante esta situación las administraciones deben de generar acciones que permitan que sus destinos turísticos sigan posicionándose, para que la afluencia turística y los recursos que esta actividad implica no resulten afectados.

Finalmente, la legisladora puntualizó que esta Iniciativa “pretende generar mejores condiciones para que los destinos turísticos del estado a través de sus administraciones municipales, generen un marco normativo que les permita hacer frente a la coyuntura nacional, posibilitándolos para que a través de sus disposiciones reglamentarias generen condiciones para que la actividad turística logre atraer mayores beneficios a sus demarcaciones”.

