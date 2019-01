La CNDH carga contra la Guardia Nacional de Obrador

EFE México. – El presiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González, cargó este miércoles contra la Guardia Nacional, un cuerpo militar que quiere crear el presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que es una respuesta “sesgada a la violencia e inseguridad”.

Al presentar su informe anual ante la Cámara de Diputados, que el pasado jueves aprobó un dictamen para crear la Guardia Nacional, el defensor de los derechos humanos en México sostuvo que este organismo no garantizará “terminar con la impunidad”.

“Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública (…) es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil”, advirtió el presidente de la CNDH.

González Pérez admitió que México “necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo”, y pidió al nuevo Gobierno mexicano, que asumió el poder el 1 de diciembre, que no renuncie a que la seguridad pública esté en manos de un organismo de carácter civil.

Para combatir los graves índices de violencia que sufre México, donde se registraron 33.

341 homicidios dolosos en 2018, la tasa más alta desde que hay registros, el presidente propuso la creación de una Guardia Nacional encabezada por el Ejército y formada por militares, efectivos navales y policías federales.

