YA NO HABRÁ EXCUSA NI NECESIDAD PARA HUACHICOLEO, AFIRMA OBRADOR

Notimex Ixtlahuaca, Méx. – El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su compromiso de combatir la corrupción y el robo de combustible y convocó a la ciudadanía a colaborar en las acciones contra ese flagelo.

Al encabezar la entrega de apoyos como parte de los programas integrales de desarrollo destinados a 91 municipios ubicados cerca de los ductos de combustible, el mandatario llamó a la población a ayudar “para que se oriente a la gente y que no se dedique al huachicoleo”, y se comprometió “a estar a la altura de ustedes: a no mentir, a no robar, a no traicionar al pueblo de México”.

Detalló que se apoyará a distintos sectores de la población con becas, a fin de que no tengan la necesidad de ser participes de esas actividades ilegales.

“Estoy hablando de la gente humilde, porque los que se meten en este comercio negro no llenan recipientes de 20 litros, llenan pipas; porque hay que diferencias, ahora ya no va a ser necesario llenar el recipiente de 20 litros o ir a una toma clandestina a correr peligro; por eso no queremos ya esa actividad”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo Maza, apuntó que “estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas”.

A su vez, el gobernador Alfredo del Mazo llamó a la unidad y reconoció la coordinación que se tiene con el gobierno federal, y manifestó su compromiso de apoyarlo en la lucha contra el robo de gasolina.

“Desde el Estado de México respaldamos y apoyamos en esta lucha que tiene y le reconocemos porque ha lanzado un programa enfocado para 91 municipios del país donde se registra una gran cantidad de robo de combustible.

El programa tendrá una inversión de 3 mil 857 millones de pesos, además señaló que dichas medidas se implementaran a fin de que “no ocurran desgracias como la de Hidalgo”.

“Son 91 municipios los que se van a atender con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolina y de otros combustibles”, expresó el presidente.

Aquí en Querétaro, los municipios que se verán favorecidos son: Corregidora, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río.

