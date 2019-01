MÁS DE UN MILLÓN DE MEXICANOS NO TIENE ACTA DE NACIMIENTO

Notimex México. – En México, un millón tres mil 702 personas no cuentan con un acta de nacimiento o registro, de los cuales, cerca de 600 mil son niños, niñas y adolescentes que no tienen dicho documento, por lo que, se buscará que éste sea gratuito en todo el país.

El director del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) Jorge Wheatley, afirmó que de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución, el registro es gratuito, por ello, se está promoviendo en que todos los estados y municipios se cumpla con dicho mandato.

“Tenemos un gran avance en este sentido y la mayoría de los estados y municipios, están ya cumpliendo con este derecho.

En este año, se van a transferir 37. 5 millones de pesos a las entidades federativa para fortalecer este derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes”.

De acuerdo con el estudio los Derechos a la Identidad: la cobertura del registro de nacimiento en México, la falta de documentos necesarios, costo y tiempo, son los principales factores por los que las personas no tramitan el acta de nacimiento, siendo los estados con mayor retraso, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Veracruz y el Estado de México.

Por su parte, el representante de Unicef en México, Christian Skoog, mencionó en rueda de prensa que, si un niño o niña no tiene su acta de nacimiento, no cuenta con identidad y no puede acceder a todos los derechos que permitan su desarrollo y tener mejores oportunidades.

“La ausencia de registro y acta, es un factor de exclusión social, una barrera que tenemos que remover y generar condiciones y oportunidades para todos los niños en el país.

Tiene una función protectora para enfrentar situaciones que pudieran comprometer su integridad, como la trata de personas, tráfico de personas, la explotación en diferentes formas y la adopción ilegal”, dijo.

En este sentido, consideró un buen avance en el 98 por ciento de la población cuente con un acta de nacimiento o registro, no obstante, seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes no tienen el documento y “eso es grave”.

La recomendación de la Unicef, es que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se debe garantizar la identidad como una de las prioridades, así como la gratuidad del registro para todas las personas, el registro de los niños que viven en zonas rurales, además de mejorar la coordinación de todos los sectores involucrados y que dicho trámite se realice también en los hospitales y clínicas de todo el país.

Jorge Wheatley, señaló que la presente administración trabajará para que el cien por ciento de los mexicanos cuente con dicho documento, a través de la modernización de los trabajos en los registros civiles del país, para que en 2030 no existan subregistros de nacimientos.

Por lo que, es necesario generar políticas públicas que contribuyan a la cobertura del registro civil, así como impulsar brigadas móviles para registrar a las personas que se encuentren en comunidades más alejadas, mencionó.

