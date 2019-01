Liberan a Dafne McPherson

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Dafne McPherson fue absuelta de los cargos que se le imputaban y hoy alcanzó la libertad; el juez Alejandro León Guerrero, a quien se le encomendó la reposición del proceso consideró que la defensa tenía razón en el sentido de que los peritajes que en su momento se aplicaron a la imputada carecían de perspectiva de género.

Cabe recordar que Dafne McPherson fue acusada de homicidio calificado en contra de su bebé recién nacida, después de dar a luz en el sanitario de una tienda departamental en San Juan del Río y presuntamente no haber dado atención porque desconocía que estaba embarazada.

La mujer fue sentenciada a 16 años de prisión; sin embargo, la defensa logró demostrar que había irregularidades en el proceso por lo que las autoridades judiciales determinaron repetir parte del proceso.

El siguiente paso, por parte de la defensa será interponer procesos en contra de la tienda departamental, en contra de la Fiscalía así como en contra de la empresa de ambulancias que no brindó los primeros auxilios a la menor de edad.

“Yo le diría a mujeres que viven casos similares que no pierdan la fe, porque al final la verdad siempre sale a la luz. La Fiscalía fue pésima, no investigan, no hacen nada le diría que investigue bien los casos porque muchas veces por eso estamos gente que no deberíamos estar adentro”, expresó Dafne McPherson tras dar las primeras declaraciones a los medios de comunicación.

