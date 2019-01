Vigilará SEDENA ductos de PEMEX en Huimilpan

POR JAHAIRA LARA Noticias Cerca de 50 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) trabajan en el monitoreo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan el municipio de Huimilpan, informó la presidenta de la demarcación, Leticia Servín Moya.

En entrevista, precisó que este regimiento se instaló en la comunidad de lagunillas y se espera que apoyen en los trabajos de vigilancia que se mantienen en la demarcación.

Hasta el momento, informó, no se ha detectado alguna toma clandestina en la zona, según los resultados de los recorridos realizados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los últimos meses; sin embargo, reconoció que no se puede descartar la existencia de estas.

“Huimilpan se ha salvado de tomas clandestinas debido a la atención que han hecho los de seguridad, vamos a trabajar para seguir así; esto no quiere decir que si hasta ahorita no se han detectado no las haya, tiene que seguir la vigilancia”.

La presencia de militares en el municipio, destacó la munícipe, es parte del trabajo coordinado que deben mantener los tres niveles de gobiernos para combatir el robo de combustible que aqueja a diversos estados del país.

“Estamos de acuerdo con que lleguen militares porque en el momento que hagamos equipo de trabajo en todos los niveles podremos combatir esta contingencia que estamos viviendo en la actualidad (…) Acaba de llegar un regimiento a la comunidad de Lagunillas de lo que son militares, son 50 personas que nos van a estar apoyando en la vigilancia de los ductos, tenemos bastante tramo en Huimilpan de ductos de Pemex”.

Servín Moya negó que este fin de semana se detectara una toma clandestina en la comunidad de El Mirador, ya que dijo tras un recorrido que realizaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública y de la milicia, se comprobó que era una falsa alarma.

