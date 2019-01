Descartan fracturas en el PAN por el partido “México Libre”

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado del PAN, Miguel Ángel Torres Olguín, no vislumbra ninguna afectación a la militancia panista por el Partido México Libre de Felipe Calderón y Margarita Zavala.

Respeta su decisión y no advierte que pueda haber fracturas al interior de su partido, el cual se encuentra muy unido.

Como toda asociación tienen la libertad y el derecho legal de crear su propio partido, si cumplen con lo que la ley establece.

Dijo que haciendo memoria el tiempo que Margarita Zavala y Felipe Calderón llevan fuera del PAN es considerable, sin embargo, Acción Nacional ha seguido su rumbo y continúa trabajando.

“Hay unidad a nivel nacional y estamos siendo una oposición responsable y un contrapeso para este país que es lo que México requiere”, afirma.

A l preguntarle si al nuevo partido le puede pasar lo que a Morena, que hoy es la primera fuerza política en el país, el legislador Torres Olguín sostuvo: “no me puedo adelantar a hechos futuros, nosotros sin duda siempre vamos a reconocer la buena gestión de Felipe Calderón, lamentamos mucho su salida del PAN y la de Margarita, ya que son actores importantes en la vida política del país, pero ellos han tomado la decisión y se respeta”.

Asegura que en el PAN como nunca antes se respira unidad y trabajo político fuerte.

No hay fracturas y no considera necesario hablar con los militantes para que no se vayan del PAN, ya que “los que somos diputados del PAN estamos convencidos que estamos en el mejor partido político y hoy estamos cerrando filas a favor de nuestro partido y de la mano con nuestro dirigente Agustín Dorantes”.

