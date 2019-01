Busca Roberto Sosa tirar la basura en Querétaro o Huimilpan

POR LAURA VALDELAMAR Noticias El presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, dio a conocer que buscará nuevas opciones para tirar la basura, ya que la medida emergente que se tenía empieza a causar una situación económica, ya que el destino final es el municipio de Colón.

Señaló que aún no está liberado el relleno sanitario de la demarcación por parte de Fepadu, ya que ellos clausuraron y no se ha levantado, las personas que tienen el relleno todavía no tienen la autorización para tirar en ese lugar.

“Todavía no está liberado es una situación a través de la Fepadu ya que ellos están clausurando, no se han levantado, las personas que tienen el relleno no tienen todavía la autorización para nosotros como municipio tirar ahí, sigo buscando opciones de tirar más cerca de aquí de Corregidora porque la medida que se tenía, esa medida emergente pues ya empieza a causar una situación económica que necesito atender a la brevedad”.

Refirió el alcalde que son dos conceptos en este momento que le urge solucionar, la recolección de basura y el traslado de la misma, y espera que se solucione el tema en los próximos días.

“La recolección y el traslado de la basura, me urge solucionarlo, y si no, buscar una solución más cercana, hay un plan con el Presidente Municipal de Querétaro, y con el de Huimilpan, hacer algo metropolitano, entrar al estudio de la transformación de la basura que eso para nosotros también es importante y lo han pedido no nada más tirar como tal, sino empezar con programas ecológicos de separación de basura, de la transformación de la misma, es decir, darle otro sentido a todo esto, poquito a poquito vamos avanzando y espero que no se tarden”.

Apuntó que las finanzas del municipio son sanas y los números les dan para seguir teniendo el servicio que tienen actualmente de recolección de basura, “pero mi idea es generar ahorro e invertirlo en escuelas, seguridad, invertirlo en otro tipo de cosas, no es que no aguantemos nada, podemos seguir así, pero no es lo ideal estoy en esa búsqueda”.

En cuanto a un relleno sanitario propio, el edil de Corregidora, señaló que es una inversión importante, se requieren de muchas características técnicas, pero también estamos en eso y con la Secretaría de Medio Ambiente en el estado para platicar con ellos y ver cuáles son las medidas, lo que sí tengo claro hay lugares que no están tan lejos que podemos empezar a ver, nada más necesitamos ponernos de acuerdo con costos, es un tema que debe resolverse en 4 o 5 meses cuando mucho.

INCREMENTARÁ 20 POR CIENTO EL MONTO DE BECAS EN CORREGIDORA Roberto Sosa Pichardo, presidente municipal de Corregidora, dio a conocer que se incrementarán en un 20 por ciento el monto de becas para los alumnos de primaria y secundaria, además de que se incentivará a los estudiantes con mejor promedio.

Refirió que está muy claro, el gobierno federal va apoyar a preparatorias y universidad, nosotros ya estamos destinando la lana para lo que va a ser primaria y secundaria apostarle fuertemente y elevar los montos que es lo que nos han pedido los padres de familia.

Apuntó que se destinarán 20 millones de pesos para el programa municipal de becas, si un estudiante recibía 400 pesos, en esta ocasión estaría recibiendo 600, si recibían 800, van a recibir mil, con el objetivo de incentivar a los alumnos.

Asimismo mencionó que se realiza un estudio para apoyar en la infraestructura de las instituciones educativas, ya que Usebeq no se da abasto y las necesidades en las escuelas son muchas ya que nos piden bibliotecas, salas de computo, computadoras, reparación de canchas, estacionamientos, son muchas cosas las que hay que atender.

