Espera NAFIN mayor crecimiento de los sectores de comercio y servicios

POR JAHAIRA LARA Noticias Ante el dinamismo económico que se registró en el estado durante el 2018, Nacional Financiera (Nafin) proyecta que en el estado de Querétaro registren un mayor crecimiento los sectores de comercio y servicios durante el 2019.

De acuerdo con el representante en la entidad de Nafin, José Luis García Haro, al mes de noviembre se logró la colocación de ocho mil 22 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 65 por ciento en los últimos seis años y con respecto del 2017 del nueve por ciento.

El 38 por ciento de los créditos se colocan en el sector comercio, el 36 por ciento en la industria –siendo el de mayor crecimiento- y el 26 por ciento en el sector; lo que representa, dijo, el dinamismo de la entidad.

“El comercio y servicio es algo que estará en crecimiento importante en el 2019; Querétaro es bien dinámico y son escenarios muy diferentes durante el año, en el 2018 registramos un mayor crecimiento en la industria”.

Para el 2019, Nacional Financiera proyecta un crecimiento entre el ocho y diez por ciento y mantener el crecimiento en el saldo entre el cuatro y el cinco por ciento; actualmente, este se encuentra en los cinco mil 600 millones de pesos.

Asimismo, destacó que hasta el momento, a pesar de la incertidumbre en los mercados no se ha detectado algún sector que se haya detenido.

En cuanto a los presupuestos con los que operara Nafin en el 2019, García Haro puntualizó que aún no se autoriza el presupuesto interno para la operación de la institución; sin embargo, destacó, no se depende de este, ya que los recursos que se manejan para los créditos son de las utilidades que genera el dinero prestado.

“Aún no tenemos autorizado el presupuesto interno, lo que sí es importante que ustedes conozcan es que nacional financiera no depende del presupuesto federal, nosotros no somos quienes gastamos del presupuesto al gobierno”, refirió.



