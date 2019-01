PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL FISCAL FUE UNA SIMULACIÓN: PAN

Noticias El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República votó en contra de la designación del titular de la Fiscalía General de la República, al denunciar que el proceso de selección sólo busca legitimar la decisión tomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en detrimento de la autonomía e independencia de esta institución.

La elección es un proceso simulado en el que no se escuchó a la sociedad ni hubo diálogo, tampoco intercambio de ideas ni un genuino interés de identificar a los mejores candidatos, expusieron al fijar su postura durante la sesión del periodo extraordinario convocado a partir de este día.

A nombre de la bancada, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez indicó que para el PAN el proceso de dictaminación de la Comisión de Justicia sobre la elegibilidad de los 27 aspirantes al cargo de Fiscal General fue “acelerado, fast track, de mera formalidad, sólo un trámite a agotar para alcanzar un resultado que ya se tiene previamente definido por el Presidente, incluso desde la campaña electoral”.

Además, resaltó que los requisitos de elegibilidad establecidos en el Artículo 102 son mínimos, y añadió que se deben considerar otros aspectos, como la legitimidad y la idoneidad, los cuales resultan esenciales si se pretende tener una Fiscalía General de la República verdaderamente autónoma.

Al respecto, abundó, el fiscal debe contar con experiencia profesional como abogado en el sistema de justicia penal acusatorio o en el ámbito de procuración e impartición de justicia y derechos humanos, así como no haber desempeñado recientemente cargos de directivos en partidos políticos o de representación popular.

“Necesitamos una Fiscalía que investigue los delitos, sancione a los responsables y termine con la impunidad y la simulación a través de un sistema de procuración de justicia que sirva y que en el que podamos confiar”, subrayó Murguía Gutiérrez.

Reiteró que para Acción Nacional el Fiscal General no debe ser un subordinado ni empleado del Presidente de la República, sino un Fiscal General de todos los mexicanos, que sea autónomo e independiente, para combatir con eficacia la delincuencia y la impunidad.

Al participar en la discusión en lo general, el senador Damián Zepeda Vidales recordó que desde enero de 2018 el hoy presidente dijo quiénes iban a constituir su terna de candidatos a la Fiscalía, lo que constituye una falta de respeto hacia la autonomía del Poder Legislativo.

Zepeda Vidales afirmó que ninguno de los perfiles de la terna mencionada por el presidente reúne la característica de garantizar la autonomía y la independencia de la institución.

El llamado de Acción Nacional, dijo, es a rechazar esta lista y que se reponga por una lista que no incluya incondicionales ni posibles “fiscales carnales”.

Insistió en que el PAN propuso reformar el artículo 102 constitucional para tener una Fiscalía verdaderamente autónoma, ya que el diseño actual no lo garantiza, “porque el Poder Ejecutivo participa en su nombramiento, porque el Poder Ejecutivo puede remover libremente a la persona, entonces convierte en un subordinado, porque esa persona nombra libremente a los fiscales especiales en materia anticorrupción, delitos electorales y los puede quitar, y controla sus recursos humanos, materiales, financieros, es decir, no se garantiza, entre muchas otras cosas más, que funcione verdaderamente bien.

En su turno, la senadora Josefina Vázquez Mota hizo un llamado a evitar la politización de la justicia.

“No deseo para ninguna senadora y ningún senador, y ninguna mexicana y ningún mexicano, que sean perseguidos por un fiscal con cargos falsos que difaman su vida, su familia y que un día antes de un proceso electoral llegue una carta a sus manos para decirles: Perdone usted, su familia nunca fue acusada de nada; ni usted ni los suyos”, subrayó.

Insistió en que si el trámite para nombrar al fiscal requiere la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo es necesario que ambos participen en su remoción; además, dijo, se debe prohibir que el fiscal tenga un perfil apartidista y consideró que el periodo de nueve años es excesivo.

Asimismo, lamentó que no se haya contemplado la creación de un Consejo Ciudadano para supervisar permanentemente a la Fiscalía y expresó su preocupación por la figura del coordinador general, “que en los hechos concentrará la mayor parte del poder con el que cuenta esta institución”.

Por su parte, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz indicó que el país requiere un fiscal autónomo e independiente “que no reciba instrucciones de nadie, que al fiscal no le diga el Presidente: oye, a éste no le investigues; si es corrupto que el fiscal lo investigue”, refirió.

La legisladora por Hidalgo dijo que corruptos hay en todos los partidos políticos, y que es a ellos a quienes se les debe aplicar la ley y la justicia.

“No debe haber impunidad para nadie”, subrayó.

