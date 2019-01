JUDICIALIZAN A DETENIDOS FRENTE AL IMSS

DIEGO ARMANDO RIVERA FOTOS: MIGUEL CRUZ No ti cias La Fiscalía General del Estado judicializa las carpetas de investigación por la detención de cinco personas detenidas este martes frente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y se pedirá se les aplique la prisión preventiva para evitar se sustraigan de la acción de la justicia, aseveró el titular del organismo autónomo, Alejandro Echeverría Cornejo.

El fiscal aclaró que se les acusa por el delito de robo a casa habitación y entre ellos se encuentra una mujer.

“Parece, de acuerdo a las investigaciones que nosotros tenemos, todos son originarios del estado de Michoacán y estamos precisamente trabajando en integrar la carpeta y la investigación con la finalidad de saber si están relacionados o no con algunos otros eventos; además de verificar precisamente lo que tú me acabas de comentar, si tienen o no tienen antecedentes tanto esta entidad como de la entidad de donde son originarios” Explicó que seguramente cuando soliciten audiencia con el juez de control, estarán siendo vinculados a proceso los acusados.

“Nosotros vamos a solicitar naturalmente la prisión preventiva en razón de que las personas no son originarias del estado y son susceptibles de sustraerse de la acción de la justicia”.

Al momento de su detención, aclaró, se les “localizaron dos armas de fuego, las cuales están siendo aseguradas, están siendo analizadas por el área de balística y tengo entendido que al momento de su detención estas las portaban al interior de su vehículo”.

Finalmente reiteró que al momento de la detención no hubo resistencia, detonaciones, lesionados, ni nada que lamentar.

“Si hubo una ligera persecución; tengo entendido que hubo por ahí un ligero accidente; sin embargo, lo importante es que fueron asegurados sin necesidad de utilizar la violencia, ni ninguna arma de fuego”.

