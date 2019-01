No hubo ausentismo grave: USEBEQ

POR DIEGO A. RIVERA Noticias No hubo incidencias graves por ausentismo en escuelas a raíz del desabasto de gasolina, aseguró el coordinador de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (Usebeq), Enrique de Echávarri Lary, quien indicó que los directores tienen la instrucción de tener consideraciones con los alumnos por faltas, mientras los maestros cumplieron con sus asistencias, por lo cual no hubo grupos sin clases.

“Agradezco el apoyo del magisterio, porque todos los maestros de Querétaro hicieron posible que todas las escuelas estuvieran funcionando. No tengo una incidencia grave que nos haya detectado alguno. Me queda claro que debió haber casos en algunos lados y también ahí la consideración de parte de los directores”.

Explicó que si existe la preocupación por la situación; sin embargo, los diversos sistemas de transporte público gratuito estudiantil funcionaron adecuadamente. “Si hay la preocupación; el transporte escolar del municipio en el caso de Querétaro está funcionando; el transporte público también. Tengo entendido que los padres de familia se han organizado y no tenemos aquí una incidencia grave o reportes de mucha inasistencia”.

Finalmente dijo que no han tenido algún reporte en particular y han realizado un monitoreo del comportamiento en escuelas y no han detectado alguna incidencia hasta el momento.

“La información que yo tengo es que el transporte escolar funcioó.

Nosotros tenemos un monitoreo de redes y de situaciones y tenemos muy poquitas preguntas.

El hecho de que algunos no llegaran se entiende normal”.

