Bajó ocupación hotelera en Querétaro: Gerardo Cuanalo

POR RUBÉN PACHECO Noticias El secretario de Turismo del municipio de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, informó que los empresarios ya empezaron a reportar pérdidas en sus negocios, sobre todo la semana pasada.

A decir del funcionario municipal, este fenómeno se debe a la falta de gasolina en varios estados de la república, en particular el estado de Querétaro.

“Como toda actividad turística, como toda actividad económica, el desabasto de combustible que es básicamente el elemento para la movilidad de la gente yo estoy seguro que va a afectar y está afectando a este sector”.

Consideró que ante la incertidumbre que genera el desabasto de gasolina, varios hoteles ya han reportado reservaciones a la baja, sobre todo de personas del interior del país.

“Ante esta incertidumbre, la gente cuando no tiene gasolina dice bueno, no salgo para ver si por lo menos no vaya a ser que no encuentre gasolina”.

Aunque dijo que se debe esperar a recibir los números exactos de los impactos negativos, pues hasta el momento han sido comentarios aislados por parte de los hoteleros o empresarios dedicados al turismo.

Sin embargo confió en que en los próximos días el abasto pueda regularizarse, pues en algunas gasolineras ya se observa un mejor flujo para la compra de combustibles.

“Yo insisto, habría que esperar para no hablar de casos aislados.

Habría que esperar las cifras oficiales y con eso hacer un diagnóstico”.

Por ello se comprometió a que en los próximos días se dé a conocer una cifra exacta de la afectación que podrían padecer los empresarios turísticos.

