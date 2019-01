QUERÉTARO SERÁ EL PRIMER ESTADO EN ESTABILIZAR ABASTO DE GASOLINA

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Petróleos Mexicanos (Pemex) y Gobierno del Estado establecieron el compromiso de que Querétaro sea el primer estado en estabilizar el abasto de gasolina, lo cual se podría lograr el próximo fin de semana, señaló el mandatario estatal, Francisco Domínguez Servién.

El gobernador señaló que le ofreció al director general de Pemex sumarse a la custodia del Ejército en ductos, pues hay toda la disposición de la Policía Estatal para coordinarse y evitar más delitos de este tipo.

“Lo que sí estoy haciendo todos los días es, si no hablo con el director general de Pemex, hablo con el director de logística de Pemex, mi plática con él y los compromisos es que Querétaro sea el estado que sea el primero de los 7 que tuvieron crisis en restablecer el 100% las gasolinas y creo que lo vamos a lograr de aquí al fin de semana”.

Explicó que el viernes por la noche y el sábado estuvo llamando al director de logística nacional, “porque Querétaro tuvo su peor crisis el viernes, tuvimos la deficiencia más alta de gasolinas, con gasolineras cerradas y colas enormes, inquietud de muchísimas queretanas y queretanos”.

“En la noche estuve llamando con el director de logística y comprometió que a las 2 de la mañana del sábado nos llevarían al 75% y el domingo de surtimiento de las gasolinas.

Se cumplió, empezó a fluir el sábado la gasolina, sube ayer domingo y fue nuestro mejor día desde que empezó la escasez de gasolina, se llegó al pico más alto el domingo, incluso de lo que se surten un día normal, ha sido el más alto incluyendo cuando no existía desabasto, fue el mejor día de Pemex durante un año”.

YEIDCKOL DEBE OFRECER DISCULPAS: FRANCISCO DOMÍNGUEZ Sobre las declaraciones de la dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polenvsky, sobre que en estados gobernador por el Partido Acción Nacional (PAN) se roban más combustibles, indicó que esa declaración es sumamente irresponsable, por lo cual debe ofrecer disculpas.

“Todos los ductos son del gobierno federal, la gasolina, el diésel, el gas son responsabilidad del gobierno federal, de una paraestatal que es Pemex y las responsabilidad es de gobierno federal; no puede decir de los gobiernos estatales; nosotros no sabemos ni participamos en los combustibles, ni en su conducción; ni siquiera como gobiernos estatales, son concesionarios de Pemex o franquiciatarios los que tienen la relación” Recordó que los gobiernos estatales no son parte de la regulación de esta actividad y aunque aseguró tenerle respeto a la presidenta Nacional de Morena, consideró que esta vez se equivocó, pues “debe escuchar un poco más a su presidente, al presidente de todos los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador”.

“Los gobiernos de los estados no entran, yo creo que se equivocó y debe pedir una disculpa a los gobiernos estatales, que escuche a su presidente de la República, que escuche bien lo que dijo hoy en la mañana, quedaron atrás las campañas electorales”.

MOBIL LOS SALVÓ DE LA PRESIÓN Respecto a la decisión del gobierno de Guanajuato de buscar importar gasolinas, recordó que bajo la Reforma Energética necesitas permisos de Pemex para lograrlo y aunque reconoció este esfuerzo, indicó que en el caso de Querétaro una marca extranjera fue la que ayudó a solventar la crisis que se presentó.

“Qué bueno que se hagan esfuerzos extraordinarios y se puede importar gasolina, lo hace una marca que es la que nos salvó de una presión tan grande como Guanajuato y Jalisco, que es Mobil, que importa sus gasolinas de Texas, en tren, tiene sus almacenes en San Luis Potosí y de ahí moviliza y en Querétaro tiene el mayor número de gasolineras, eso nos ayudó muchísimo”.

Respecto a lo dicho por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, de que los automovilistas carguen de acuerdo a sus engomados, indicó que no pienso igual.

“Si fuera esto de parte de los ciudadanos, una iniciativa ciudadana pues la apoyo con todo, pero no debe ser la autoridad quién debe de decir esto, lo respeto, es su posición, pero esto rompe el artículo quinto constitucional de movilizarte como tú lo desees”.

INVESTIGAR A EMPRESARIOS Domímnguez Servién recordó que desde la administración federal anterior pidió que no solo se cuiden los ductos; sino que se instalara incluso una unidad de inteligencia financiera para detectar a los empresarios que compran gasolina robada, “porque quien extrae la gasolina es porque alguien la compra, y se ha dicho que la compran gasolineros, algunos empresarios, y Hacienda que tiene que entrar como otro jugador a través de la Unidad de Inteligencia Financiera”.

“Si pueden saber entre los números de litros que vendieron contra los números de litros que salen y actuar con todo el peso de la ley.

No se hizo cuando yo lo pedí, porque además se anunció desde la administración pasada, les dije que iba a entrar a San Juan el Río una unidad completa, que vendría Pemex, que vendría inteligencia financiera, que vendría el Ejército, Ministerio Público Federal en una concentración en San Juan del Río, no se logró ,no se pudo hacer, y es exactamente lo mismo: que si se le entre; no nada más al robo de ductos, sino a quien haya comprado más allá de lo que permite la ley”.

En este contexto indicó que el mismo Pemex es quien debe dar cifras de cuanta gasolina robada se vendía en el estado, pues ellos son quienes “tienen el monitoreo digital y ellos saben las descargas que se han hecho durante los últimos años y décadas”.

Denunciar aumento de precios El gobernador indicó que vio que en un medio de comunicación se denunció a una gasolinera por subir el precio del litro de gasolina Magna y Premium, lo cual, dijo, es un delito, pues el único que puede autorizar una subida de gasolinas es la Secretaría de Hacienda, por lo cual le pidió a la población ayuden a la autoridad a denunciar estos abusos.

“Ss muy fácil fotografiar en donde cobren el litro de gasolina que no se les cobre un solo centavo más, ninguna gasolinera, ningún gasolinero, ningún empresario puede dar más cara la gasolina dada esta presión, el único autorizado es la Secretaría de Hacienda Federal.

Hago un llamado para que se denuncie ante Profeco Federal este abuso de quién quiere hacer esto porque merece un castigo por haber una urgencia de un ciudadano y se les quiera cobrar un peso más por litro”.

Finalmente dijo que sociedad, gobierno y empresarios deberán trabajar para recuperar lo que se pierde durante el desabasto.

“Trabajemos todos juntos para rápidamente recuperar lo perdido en esta semana, saben que tienen toda mi voluntad de diálogo, de plática y no perder el ritmo económico que tiene el estado de Querétaro”.

