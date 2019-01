Venta de garrafas de gasolina, principales denuncias de la población

POR JAHAIRA LARA Noticias La venta de garrafas con hasta 20 litros de gasolina, fue una de las principales denuncias de los automovilistas que hacían fila durante horas en las inmediaciones de las estaciones de servicio; pues el desabasto de combustible que se ha enfrentado en los últimos días en el estado de Querétaro, fue aprovechado por algunas personas para hacer negocio.

Por 600 hasta 800 pesos, los automovilistas podían evitar las largas filas que se hacían para la compra de gasolina, sin embargo, para muchos era una oferta que estaba fuera de los alcances de sus bolsillos, compartieron algunos compradores durante un recorrido realizado por diversas gasolineras.

“Me tocó que como a las seis de la mañana que vine a formarme dos chavos pasaron ofreciendo a algunos de los que estábamos formados unas garrafas, cuando se acercaron me comentaron que eran 20 litros por 650 pesos y después me dijo un amigo que le habían ofrecido una garrafa en 800”, denunció Claudia, quien se encontraba formada para abastecerse en una estación de servicio ubicada sobre Prolongación Bernardo Quintana.

De la misma manera, Armando Hernández, quien se dedica al servicio de Uber, compartió que el pasado jueves en la noche mientras se formaba para abastecerse en una estación de servicio ubicada en el sur de la ciudad se percató que a metros de la fila, un señor se acercaba a los automovilistas para ofrecer garrafas de gasolina.

“Vi a un señor que alejado de la fila detenía a algunos automovilistas que se disponían a formarse, sólo vi en una ocasión que uno accedió a comprar el combustible; pero cuando me acerque a preguntar, me dijo que la gasolina se les había terminado y que no me podían vender nada porque tampoco es muy derecho lo que están haciendo”.

Por redes sociales también se podían encontrar las denuncias de algunos usuarios sobre la venta de garrafas en diferentes puntos de la capital, algunos señalaban precios como 500 pesos, 600 pesos, 750 pesos, entre otros.

