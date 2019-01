INCERTIDUMBRE Y DESINFORMACIÓN

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Incertidumbre y falta de información es lo que prevalece ante la escasez de gasolina, no sabemos qué está pasando y eso puede generar psicosis y pánico por ignorancia y desinformación.

El spot del gobierno de la República dice que no hay desabasto y por otro lado son largas las filas de personas para poder cargar gasolina, manifestó, Rodolfo Muñoz Vega, socio director de PKF, analista fiscal y financiero, subrayó que “estamos esquizofrénicos en que todos tenemos una mejor manera de hacer las cosas, y todo mundo tiene necesidad de ser escuchado”, tal parece que estamos en una crisis existencial.

Aunque el tráfico ha estado maravilloso porque ya no están circulando los vehículos que cotidianamente lo hacen, señaló que lo que está sucediendo nos enseña a utilizar el auto de otra manera, aunque actualmente todo mundo carga a la hora que puede y la mayoría de las gasolineras están cerradas.

Dentro de los inconvenientes que esta situación nos está generando dijo que algunos niños no están yendo a la escuela, las personas no están yendo a trabajar, y esta parálisis puede traducirse en pérdidas millonarias.

Tal parece que seguimos en campaña y con ganas de seguir peleando, y “la pelea está dura, en todos los grupos, amigos, enemigos, cuates y no cuates, todo mundo tiene necesidad de dar su punto de vista, pero no están informados, no sabemos qué está pasando”.

En lo que se coincide es que estamos peleando contra un monstruo de corrupción impresionante, pero debieron tomarse las medidas preventivas para evitar lo que se está viviendo.

Es importante que se informe a la ciudadanía cuánto va a durar la escasez del combustible, un mes, un año, una semana.

La postura oficial ha sido muy ególatra en que no está pasando nada, cuando sí está pasando, lo que puede provocar que la gente empiece a comprar latas de atún y agua porque la comida va escasear; y vaya al súper y lo vacíe ante la incertidumbre de no saber si la comida llegará.

Por otro lado, el fiscalista comentó que si el gobierno se espera a tener todo listo, para hacer una operación perfecta y bien armada, quizá tendría que pasar seis años.

Y si es un mega súper fraude, es importante que se conozca quiénes son las cabezas y los líderes, para no especular.

