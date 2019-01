Hasta tres días tardan en reabastecer una gasolinera

POR LETICIA JARAMILLO Noticias No se observa ninguna mejoría en el abasto de gasolina, las estaciones que les surten el producto les dura de 8 a 10 horas y luego tienen que esperar dos o tres días para que les vuelva a llegar el combustible, situación que está generando diferentes tipos de violencia, la principal entre consumidores que se pelean por el producto, informó Enrique Arroyo, Gerente de la Unión de Estaciones de Servicio.

Detalló que ante la incertidumbre de no saber hasta cuándo se regularizará el abasto y la desesperación de los consumidores por no poder cargar gasolina, se están presentando básicamente tres tipos de violencia, la ya mencionada, sobre todo en zonas del poniente de la ciudad y en la colonia Carretas; y del consumidor hacia el despachador; así como algunos accidentes por las filas que están obstruyendo las vialidades, consecuencia de la desesperación.

Dijo que en un periodo normal Querétaro demanda entre 13 y 15 mil barriles de gasolina diariamente y de 10 mil a 12 mil de diésel, es decir, 25 mil barriles diarios, mismos que no están llegando pese a que se están utilizando 30 pipas que gestionó gobierno del estado para la distribución del combustible, estrategia que ha sido insuficiente porque ya son más las estaciones cerradas que las abiertas.

En cuanto al precio del combustible Enrique Arroyo presió que en el mercado libre cualquier empresa tiene la facultad de ajustar a la alza o a la baja, en este caso se está considerando también la capacidad de traslado del combustible y por ello seguramente se están incrementando los costos o pagos extraordinarios a algunos trabajadores.

Sin embargo, aseguró que en los recorridos que ha realizado por las diferentes estaciones de servicio, los precios más bajos han sido de 19.

38 y los más altos de 19.

90 y no ha visto ninguna que rebase los 20 pesos para la magna.

Enrique Arroyo puntualizó que ninguna estación estaba preparada para una contingencia como la que están enfrentando, aun así no se han presentado problemas en la distribución de diesel.

Incluso, en algunas estaciones tenían programado magna y no lo reciben, pero se les envía diésel, sobre todo en aquellas que están más apegadas a las carreteras.

Sobre las versiones de que este fin de semana quedaría regularizado el abasto comentó que no hay plazo, “dicen que a partir del domingo, pero no hay plan de contingencia, no estábamos preparados para esto.

La gente está cansada y molesta”.

Precisó que todos los sectores se sienten afectados, sobre todos los que trasladan alimentos cuya situación podría agudizarse si no se regulariza el abasto de gasolina en el corto plazo.

