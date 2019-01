Detectan armamento en el AIQ

No ti cias Militares en coordinación con el personal de la Policía Federal detectaron armas prohibidas por la ley durante una revisión llevada a cabo en una bodega de paquetería ubicada en las instalaciones del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (A.I.Q.).Fue durante la mañana del viernes, alrededor de la 4 horas, que el personal militar perteneciente al 4/o.Regimiento Blindado de Reconocimiento, ubicado al interior del campo militar No.17, lograron la detección de dos armas cortas y una larga, lo anterior, en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la Detección de Enervantes y/o Drogas Prohibidas por la Ley.

Con apoyo un sistema de rayos “X”, se logró el aseguramiento de un paquete con tres armas de fuego tratándose de una Sig sauer modelo P220, Mat.G321231, Cal.45, Made in Germany, con un cargador sin municiones; una Smith Wesson, modelo P9, Mat.MPM3043, cal.40, Made in U.S.A., con un cargador sin municiones y un fusil automático, sin marca, sin modelo y sin matrícula, cal..223, Made in U.S.A., con un cargador sin municiones.

Sicho armamento fue asegurado y puesto a disposiciónn de la autoridad correspondiente.

