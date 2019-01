DESEMPEÑO DE POLICÍAS SUPERA LA MEDIA NACIONAL

POR DIEGO A. RIVERA FOTOS SIXTO PICONES Noticias De acuerdo a la Encuesta Nacional de Estándares y C a p a c i t a c i ó n Profesional Policial 2017, las corporaciones de Querétaro presentan desempeños muy por arriba de la media nacional, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién, en el marco de la entrega de 13 patrullas y la graduación de 325 elementos policiacos del Programa de Formación Inicial para Policía Preventivo y Perfil Custodia Penitenciaría 2018.

Ahí resaltó que el 87.6 por ciento de los elementos policíacos consultados dijeron haber recibido al menos un curso de formación inicial al ingresar, en el caso de la policía preventiva estatal ministerial el porcentaje subió al 91 por ciento, la media nacional es de apenas el 61 por ciento, por lo que felicitó a los elementos.

Domínguez Servién recordó que en su participación en el Congreso de la Unión en las audiencias públicas de la Guardia Nacional, afirmó que “en el país existen estados que sí estamos haciendo la tarea en materia de seguridad, estados como Querétaro donde existen buenos policías que ofrecen su valor y arriesgan la vida por un mejor Querétaro, un México en paz, tranquilidad y estado de derecho”.

Por eso, dijo, la Guardia Nacional debe mantener el respeto a la soberanía de los estados y municipios, aseguró el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, durante la ceremonia de graduación del programa de formación inicial para policía preventivo y perfil custodia penitenciaria 2018.

Por lo que resaltó la importancia de no etiquetar ni caer en generalizaciones en el país, pues recordó que A los 325 graduados les recordó que tienen la responsabilidad de construir una carrera profesional y de prestigio, un proyecto de vida y motivo de orgullo de todas las familias de Querétaro y México.

El gobernador destacó que el modelo de esta formación inicial fue diseñado por especialistas queretanos, por lo que las materias incorporan los más recientes conocimientos en ciencias de la seguridad.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres señaló que el alto nivel de los elementos de seguridad en la entidad es debido al riguroso y puntal proceso de reclutamiento, al control de confianza, la regulación de requisitos de permanencia, así como la continua capacitación.

El Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad del Estado de Querétaro, en este año 2018 llevó a cabo la Formación Inicial para las diferentes Corporaciones de Seguridad en el Estado.

En los vehículos oficiales se invirtieron ocho millones de pesos y se distribuyeron de la siguiente manera: 6 unidades para la Policía Estatal (PoEs) y 7 unidades repartidas entre los municipios de Amealco de Bonfil, Landa de Matamoros, San Joaquín, Tolimán, Humilpan, Colón y Jalpan de Serra

