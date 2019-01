LA GUARDIA NACIONAL NO RESUELVE LA CRISIS DE INSEGURIDAD: NAVA

Noticias El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió a la Cámara de Diputados para participar en las audiencias públicas que organiza el Congreso de la Unión en torno a la creación de la Guardia Nacional; ahí aseguró que ante la emergencia nacional que en materia de seguridad vive el país, sería una irresponsabilidad actuar con precipitación con medidas incompletas como se plantea actualmente por parte de la federación.

“Hacemos un reconocimiento sin paliativos a las fuerzas armadas del país, son ejemplo de lealtad y solidaridad con los mexicanos; hace falta su colaboración, pero no podemos confundirnos: por sí misma, la Guardia Nacional no resuelve la crisis de inseguridad; la Guardia no es un modelo de seguridad pública y lo que la República demanda es justamente eso.

No confundamos un componente con un nuevo modelo”, manifestó.

Luis Nava añadió el país no será más seguro por detener a más delincuentes, sino porque se cometan menos delitos, por lo que independientemente de la medida que se debate, la apuesta más sólida de corto, mediano y largo plazo se necesita es la prevención, que es lo que le corresponde a los municipios con la coordinación y apoyo de los estados.

“Hablemos de prevención, de crear una cultura y una sociedad de paz como hemos propuesto en Querétaro, de erradicar la violencia en las escuelas y en los hogares; a combatir la violencia de género; a la formación de policías locales bien preparados y bien pagados… y no nos ayuda si el Gobierno Federal nos recorta el 20% del fondo para el fortalecimiento de la seguridad”.

El Presidente Municipal de Querétaro también señaló ante Diputados Federales y Senadores que las estrategias y los cuerpos de seguridad deben ser diseñados y comandados por autoridades del orden civil, bajo una perspectiva democrática y ciudadana, no militar.

Con la representación de la Asociación Nacional de Alcaldes, Luis Nava también insistió en que el modelo de seguridad debe basarse en el respeto a la Constitución y, por tanto, en la preeminencia de las autoridades locales y los mandos civiles, y que de aprobarse la actuación de una Guardia Nacional, se deberán reconocer los límites y directrices que establece el principio del federalismo en México.

“Este es un asunto de alta prioridad para nuestro país y no debe verse como un juego de vencidas entre fuerzas políticas.

El mando civil de los cuerpos de seguridad, así como el federalismo, son principios inviolables.

Las crisis no se resuelven abriendo o generando otras”.

Para concluir, Luis Nava señaló que aun cuando no sea esa la intención, la militarización y el centralismo abren peligrosamente la puerta a la tentación autoritaria que no se puede permitir: “tenemos que sumarnos todos y trabajar juntos los tres órdenes de gobierno para poder generar un México de paz; sí lo podemos hacer, necesitamos todos ser generosos y trabajar juntos para lograrlo; esa es una verdadera transformación: todos juntos los órdenes de gobierno en una gran estrategia, y esta gran estrategia y una verdadera transformación tiene que pasar forzosamente por el fortalecimiento de los municipios de México”.

Comentarios

comments