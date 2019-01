Gobiernos del PAN tuvieron recorte del 31%: FDS

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) recibieron 31 por ciento menos de recursos federales en comparación con el 2018, aseguró el gobernador Francisco Domínguez Servién, quien indicó que en un primer diálogo con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, lograron que se les garantizara las participaciones a los estados, se cumpla o no el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB).

El mandatario estatal informó que tuvo un desayuno con el funcionario federal, en el que también estuvo presente la representación del blanquiazul.

“Se le hicieron tres planteamientos: el primero, los 12 gobiernos que tiene Acción Nacional, tuvieron un recorte del 31 por ciento en términos reales del presupuesto federal 2019 vs 2018”.

Al cuestionarlo sobre si estados gobernados por otros partidos sufrieron recortes similares, indicó que no realizó una revisión de esos casos.

“La verdad es que no lo hice con gobiernos del PRI, los estados gobernador hoy por Morena y Michoacán.

Yo agarré, por mi responsabilidad que me pidieron mis compañeros de Acción Nacional; no he hecho el comparativo con los 12 gobiernos que también tiene el PRI o los cinco de Morena” El gobernador explicó que para abril del 2019 sabrán si los recursos federales están fluyendo adecuadamente o si es necesario hacer algún ajuste.

Comentarios

comments