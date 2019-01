Salvemos la Peña

Por Luis Montes de Oca y

Enrique Zamudio

La majestuosa Peña de Bernal sufre degradación, desprendimiento de piedras y rocas, su fauna se ve pisoteada por los visitantes que en aras de aventura toman rutas no establecidas; la basura sigue siendo un problema grave que pone en peligro al mismo turismo, por lo que fue necesario tomar medidas a fin de conservarla, de hacer un llamado a todos quienes gustamos visitarla para que se sumen a los trabajos y se salve.

La presidente municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, accedió a acompañarnos en un recorrido para constatar esta situación y dar a conocer el porque es importante pagar una cuota de conservación, medida que ha desatado polémica y que ha encontrado opositores.

El Escalonero Mayor, acompañado de otros guerreros de la fe en la Santa Cruz de la Peña de Bernal, también estuvieron presentes para hacer una transmisión en vivo, mediante nuestras redes sociales, a fin de que la gente pudiera preguntar abiertamente y fueran las autoridades quienes les respondieran.

La transmisión de una hora y media aproximadamente tuvo un alcance de al menos 50 mil personas, más de 25 mil reproducciones y seis mil 500 reacciones.

Durante el ejercicio los espectadores, más de 150 en vivo, realizaron comentarios a favor y en contra de la medida, cuestionamientos atendidos en tiempo real por las autoridades municipales.

La Peña requiere ser atendida, Bernal es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero es poco lo que se ha hecho por esta maravilla natural por lo que este proyecto se realiza de manera conjunta con el INAH, protección Civil, el municipio de Ezequiel Montes, Turismo y los mismos Escaloneros, para tener vigilancia, un reglamento de uso, que marque horario, la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas, por los mismos riesgos que conllevan; la orientación y el cuidado y arreglo de las veredas.

Se adquirieron ya cuatrimotos, habrá policía turística, se dio empleo a cuatro Escaloneros y en breve se crearán otras cuatro plazas para que sean ellos quienes estén al frente.

Para quienes dudan de la necesidad de cobrar, debemos decir lo visto y los problemas que nos plantean.

Vigilancia: ya han ocurrido accidentes fatales en la Peña, porque hay quienes en estado inconveniente se aventuran a subir por cualquier lado y sin tener ningún cuidado.

Este es un territorio sagrado, no obstante quienes llegan a hacer cumbre, han grafiteado la Santa Cruz y más delicado aún, la Capilla, uno poco más de media Peña, hay quienes sin importarle las imágenes la han utilizado para ocultarse y fornicar, dejando prendas femeninas en su interior.

La Peña está grafiteada, sobre las rocas hay leyendas de todo tipo, desde las amorosas hasta los recuerdos familiares afectando la belleza de la vista, atentando contra la belleza del paisaje, es por estas y potras razones que se requiere de vigilancia.

Reforestación: muchos de los visitantes pisotean las plantas, hay órganos derribados, magueyes esgrafiados para dejar recuerdos, envases Pet por todos lados y hace falta quien realice la limpieza.

Los Escaloneros están cubriendo jornadas de 08:00 a 16:00 horas, limpiando el terreno, sembrando nopales y magueyes, huizaches, colocando rodetes, alambrando las veredas por donde no debe pasar el turismo ya que se ponen en riesgo.

Flora: la flora de la Peña está degradada, el uso de cuerdas y el colocar grapas y clavijas para facilitar el rapel está acabando con los musgos y el llevarse una biznaga de recuerdo, una piedra de Bernal para tener energía en casa, ha propiciado el reblandecimiento de la tierra y el desprendimiento de las piedras y rocas.

No es exagerado, caminar la Peña sin tanta presencia humana nos permitió ver la degradación, espacios en que se ha erosionado hasta un metro de altura, las piedras lisas, que también son peligrosas y en esto, como nos explicó Elvia Montes, incide hasta el calzado, porque hay mujeres que llegan de tacones a subir la peña, poniéndose en peligro.

El grito de ayuda para preservar uno de los tres monolitos más grandes del mundo, debe hacer eco, no se trata de un capricho, sino de cobrar una cuota de recuperación para estos fines, para que el turismo suba con menores riesgos, de forma ordenada, para que se respete este territorio sagrado.

Las resistencias, con el debido respeto, están observando sólo un problema económico, el temor a que baje el turismo, a que se consuma menos, pero hace falta dinero para mantenerla, para que sea un sitio familiar, porque se tiene detectado al menos un lugar bajo un garambullo, donde se ha convertido en un fumadero de mariguana.

Muchos son los trabajos a realizarse, la autoridad municipal y delegacional, junto con los Escaloneros y las dependencias federales, están preocupados por poner orden, por salvar la Peña y en esto, todos podemos ayudar: respetando, no arrojando basura, no embriagándose y envalentonándose poniendo en riesgo su vida y la de terceros.

Alpinistas, rapelistas, visitantes pueden cohabitar con el aspecto sagrado, con la historia y la tradición de los Escaloneros de la Peña de Bernal, quienes supervisan que se respete este espacio, quienes piden que se deje de grafitear, que se cuide y respete este espacio.

Noticias ha dado cuenta de este problema, se ha sumado a la protección de la Peña, por ello el ejercicio de transmitir en vivo, de dar respuestas en tiempo real y de sumarse a las tareas para la conservación de uno de los más preciados tesoros de Querétaro, del municipio de Ezequiel Montes, de un tractivo mundial.

