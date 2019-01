Delegado de La Esperanza denuncia presiones políticas

POR DIEGO A.

RIVERA Noticias El delegado de la comunidad de La Esperanza en Cadereyta, Pedro Perea Martínez, denunció que desde el 03 noviembre, cuando asumió la delegación, le pagaron solo una quincena y posteriormente ya no recibió ningún otro pago bajo el argumento de que tiene vigente una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado.

“Yo soy el delegado municipal de La Esperanza, aquí del municipio de Cadereyta.

En este caso parece que han sido una cuestión política, porque han hecho todo lo que han querido: en mi caso la falta de sueldo, no me han apoyado con combustible para transportarme, para trabajar”.

Señaló que sumado a esta situación desde que tomó protesta no ha vuelto a tener comunicación con el presidente municipal, León Enrique Bolaño, a pesar de que ha detectado situaciones de corrupción en la delegación, las cuales no ha podido resolver pues le impiden tomar decisiones administrativas.

“La gente ya está muy harta de quienes están en la delegación; es decir, los ciudadanos ya no quieren a los empleados que están en la delegación porque no trabajan porque ellos no reciben autoridad de mi parte”.

El delegado recordó que fue electo por votación directa de los ciudadanos y, ahora, por cuestiones políticas el personal a su cargo se ha puesto en su contra.

“Los empleados que están allá, que trabajan en la basura, en la limpieza, las secretarias, no me obedecen, ellos gozan de todos los privilegios porque los manipulan de acá de la presidencia”.

