Llegarán 10 mil barriles diarios de gasolina: Francisco Domínguez

Por Diego A. Rivera

El gobernador Francisco Domínguez Servién informó a través de sus redes sociales que a partir de este domingo comenzarán a llegar diario 10 mil barriles de gasolina a la capital del estado.

El mandatario informó que negoció ante Petróleos Mexicanos (Pemex) se diera este abasto ante la falta de combustible que se registra en la entidad.

“Ante la falta de gasolina en Querétaro, me he comunicado con el director general de @Pemex, Ing. Octavio Romero, para platicar sobre la situación. Se comprometió a surtir, a partir de mañana, 10 mil barriles diarios para capital y zona metropolitana del estado”.

Domínguez Servién agradeció la disposición del director de Pemex, Octavio Romero, para resolver la problemática del estado.

“Agradezco mucho la disposición del Ing. Octavio Romero, con quien me mantendré en comunicación directa para asegurarnos del correcto abastecimiento de gasolina en Querétaro y que el servicio comience a regularizarse desde mañana mismo”.

