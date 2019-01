DESABASTO IMPACTA A LOS SECTORES PRODUCTIVOS: COPARMEX

POR LETICIA JARAMILLO NoticiasLorena Jiménez Salcedo, presidenta de Coparmex, urgió a que se restablezca la distribución regular de gasolina, toda vez que esta situación de desabasto está provocando una grave afectación a los comercios y a la industria, así como a la población en general.

Cabe recordar que esta estrategia busca poner orden en Pemex y acabar con el huachicoleo que, por cierto, incluye el de cuello blanco, funcionarios de alto nivel que están implicados en el robo diario y según la Encuesta de Robos Diarios de Pipa, ha bajado de 1 mil en el punto más alto del que se tenía registro a 36.

La presidenta de Coparmex señaló que aún cuando los estados tienen estrategias de ataque lo importante es que se atienda el problema de raíz, para evitar que se siga afectando a los sectores de la producción. Y que haya una redistribución de las pipas, más infraestructura, más recursos humanos y revisar una serie de factores que si bien están presentando resultados, también hay afectaciones.

Jiménez Salcedo expresó es importante que no se realicen compras de pánico para evitar que el problema se agrave, “aquí el tema es un llamado a tener paciencia. El llamado que hacemos como Coparmex es que haya una atención pronta a la distribución del combustible”. A la población en general también la llamó “a no tomar decisiones precipitadas y comprar solo en lugares debidos y legales, y esperar, que no se genere una alarma más allá de lo que ha sucedido.

Esperando que la redistribución se haga de manera controlada y lo más pronta posible. Por otra parte, dijo que en este inicio de año, “todos tenemos que trabajar unidos con mucho amor por nuestro país, este país que nos necesita a todos. Dejarnos de echar culpas, estar muy bien informados y empezar a coadyuvar a que este país salga adelante”. La empresaria considera que es responsabilidad de todos dejar de propagar información que afecte en otros sentidos, y mejor ver cómo sí podemos ayudarnos entre todos. Es importante también, dijo, no generar alarmas fuera del tema común.

