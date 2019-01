Solo una gasolinera abastece en SJR

POR MARISOL BARBOSA Noticias Algunos ciudadanos entrevistados, se mostraron desesperados, ya que en San Juan del Río, solo hay una sola gasolinera de Pemex que está abasteciendo el combustible, y que se encuentra en paseo central, de más de 20 que hay en el municipio.

“Estamos preocupados, porque el hecho de que no haya combustible, genera un caos, incluso en la economía y movilidad, porque no podemos salir a nuestros trabajos, ojala la situación mejore pronto porque San Juan del Río ha crecido y no nos damos abasto que solo haya una gasolinera en servicio”, destacó el señor Jesús López Martínez.

En tanto algunos comerciantes comentaron que este fin de semana es de gran importancia por la económica que se mueve por los festejos de Día de Reyes, razón por la que es un problema, el que no haya gasolina en el municipio.

Por otra parte, la señora Raquel Sánchez Lira, aseguró que durante la noche del miércoles no encontró combustible en ningún lado, fue hasta el jueves que supo de solo una gasolinera estaba abasteciendo, por lo que también se surtió con garrafones, para tener de reserva.

“Esta situación es preocupante, cómo nos vamos a mover sin gasolina, porque ni siquiera el transporte público estaba dando tantos servicios, y ya nos agarra el fin de semana y esto se está poniendo difícil para las familias”, comentó la señora Raquel.

Cabe señalar que unos de los primeros en surtirse de gasolina fueron los Bomberos de San Juan del Río quienes se les vio cinco unidades abastecerse del combustible en Paseo central ya que es la única que está surtiendo el combustible PEMEX Querétaro enfrenta un retraso en la distribución de combustible, aseguraron autoridades de Petróleos Mexicanos pertenecientes a la Dirección corporativa de administración y servicios en Salamanca Guanajuato.

Explicaron que la problemática está por resolverse y aclararon que no se trata de un desabasto toda vez que algunos centros de distribución sí ofrecen gasolina.

El hecho de que algunas gasolineras no cuenten con hidrocarburo se debe al cierre de válvulas de distribución en el centro del país, con el objetivo de realizar acciones para la clausura de tomas clandestinas y reparación de los ductos que se han visto afectados en los últimos años.

Una de las estrategias que impulsarán es la distribución de combustibles a través de pipas. “Estamos trabajando en regularizar el servicio, no existe desabasto porque algunos centros de servicio sí cuentan con combustible. Consideramos que la situación se regularizará esta semana”, explicaron autoridades de PEMEX de Salamanca.

