Especulación el desabasto de gasolina: Ricardo Bojorquez

POR LAURA VALDELAMAR Noticias El Secretario de Desarrollo Sustentable en el municipio de Corregidora, Ricardo Alegre Bojórquez, señaló que el desbasto en la gasolina es un tema de mera especulación, y la gente se ha desbordado a comprar gasolina a precio anterior.

“Siempre que yo recuerdo cuando se anuncia el aumento de algún producto o servicio siempre hay quienes se reservan y no incluyo a la totalidad, pero sí un número importante de expendedores, distribuidores, mayoristas de gasolina porque ya tenemos distribuidores al cambiar el sistema de Pemex, no sabemos en qué etapa o en qué nivel de la cadena de distribución y de producción de gasolina se encuentre el desabasto, pero yo podría suponer que es un tema de mera especulación, la gente se ha desbordado a comprar gasolina a precio anterior y los que la venden pues la están guardando y no digo en qué nivel de la cadena de distribución”.

Apuntó que seguramente el sector más afectado es el de transporte, es una época del año baja en la actividad productiva, económica y espero que se regularice el fin de semana y arranquemos ahora si bien el año en la segunda semana de enero que es cuando todo mundo ya está de regreso, si no si se va a convertir en un caos.

Ricardo Alegre refirió que donde les pega es en el transporte de mercancía, en el transporte de personal, las empresas que transportan personal como es una época del año en donde algunas empresas disminuyen su actividad, pues no ha sido gran grave, si esto se prolonga si se puede convertir en un problema serio.

Mencionó que el desabasto no alcanza a ser crisis, para ellos es un negocio “y no estoy señalando a nadie, solo hablo de la cadena de distribución de combustible, es natural pensar que hay una situación derivada de otra de un rumor de aumento y todo mundo se reserva el usuario final llena los tanques de sus autos para ahorrar 40 o 50 pesos, sin embargo a quien más le pega es al transporte y Querétaro es un distribuidor nacional con empresas de logística.

Comentarios

comments